Blondie, asociația care niciodată nu spune „nu” copiilor bolnavi a atins borna de 200 de zboruri: „700.000 de cazuri au nevoie să plece pe an în afara țării pentru a primi o șansă la viață”

Asociația Blondie este ONG-ul care niciodată nu spune „nu” familiilor care au copii bolnavi și au nevoie de ajutor. Aceștia au reușit să atingă borna de 200 de zboruri.

Asociația Blondie este ONG-ul care niciodată nu spune „nu” familiilor care au copii bolnavi și au nevoie de ajutor/ Foto: Asociația Blondie - Facebook

Asociația Blondie face minuni acolo unde sistemul medical din România se dovedește depășit de situație. Viețile copiilor cu malformații cardiace grave depind de zborurile plătite din donații, care îi duc la clinici din afara țării, singura lor șansă de supraviețuire.

Acești copii nu pot să fie transportați cu avioanele de linie. Mulți dintre ei se află într-o stare gravă și depind de aparatura medicală de la Terapie Intensivă. Așadar, Asociația Blondie, înființată de Adelina Toncean, fostă jurnalistă la Monitorul de Cluj, alături de câțiva medici inimoși, se asigură că acești copii ajung să beneficieze de tratamentele de care au atât de mare nevoie pentru a supraviețui.

Iar pentru că statul român nu are o ambulanță aeriană, Asociația Blondie închiriază avioane pentru a-i putea transporta pe acești copii, zboruri care ajung la sume de zeci de mii de euro, bani strânși de fiecare dată din donații.

Asociația Blondie a atins borna de 200 de zboruri

Asociația Blondie a reușit să efectueze 200 de zboruri medicale pentru transportul către clinici din străinătate a copiilor cu afecțiuni medicale grave. Zborul cu numărul 200 va avea loc, marți, 9 aprilie.

Din 27 martie 2020, peste 700 de copii au beneficiat de 200 de zboruri medicale sprijinite de Asociația Blondie, fără de care afecțiunile lor nu ar fi putut primi un tratament corespunzător. Majoritatea copiilor, aproximativ 80%, a avut vârsta de până la 1 an. Aceștia sufereau de malformații cardiace complexe, malformații digestive, renale, pulmonare, neurologice, afecțiuni oncologice, boli rare sau necesitau un transplant de organe.

Cu peste 7 milioane de Euro investiți în organizarea zborurilor medicale, micuții din România au ajuns în spitale din Italia, Germania, Franța, Spania, Austria, Belgia, Marea Britanie, Finlanda, Turcia, Israel și Elveția. Fiecare zbor poate oscila între costuri de 20-50.000 de euro.

„Nu credeam că vom ajunge într-o zi să spunem că astăzi, exact astăzi, noi vom zbura a 200 oară pentru copii și adulți care nu pot fi tratați în România (…) În ciuda a ceea ce pare când vorbești despre transportul medical în afara țării, România oferă o soluție de tratament pentru foarte mulți copii bolnavi, undeva la 90% dintre copiii cu malformații cardiace sunt operați în România cu succes, doar că există un procent de 10% în ceea ce înseamnă malformații cardiace și alte afecțiuni pentru care singura soluție este să plece în afară.

700.000 de cazuri au nevoie să plece pe an în afara țării pentru a primi o șansă la viață. Maria a fost unul dintre cei 700 de copii cu care am zburat (…) Este atât de greu să ții un om în viață și când le spui numele, le onorezi viața și asta am făcut de când am început pe 27 martie 2020 în primele zile de pandemie când ni s-a cerut ajutorul să facem un zbor medical și să aducem acasă un copil care a fost operat pe cord în Milano. De fiecare dată am spus da înainte de a știi dacă vom găsi soluții”, a declarat fondatoarea Asociației, Alexandra Toncean.

La conferință a participat și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

„Vreau să le mulțumesc, îi respect foarte mult pentru ceea ce fac și cred că vin în completarea eforturilor pe care sistemul medical din România le fac pentru ca pacienții să beneficieze de servicii de sănătate. Majoritatea afecțiunilor pentru care copiii ajung în străinătate sunt în zona cardio-vasculară și alte tipuri de afecțiuni avem o comisie la Ministerul Sănătății care aprobă tratamentele în străinătate care nu pot fi realizate în țara noastră, uneori trebuie transportați cu o aeronavă dedicată și Asociația Blondie realizează acest lucru cu foarte multă promptitudine”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

De asemenea, Alexandru Rafila a comparat secția de cardiologie a Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie” cu cel mai avansat spital de pediatrie din SUA.

„Am văzut că modelul din România este foarte apropiat cu cel din SUA. Nu am apucat să le spun colegilor mei ce am văzut și de oferta de parteneriat pentru pregătirea personalului medical, însă la Marie Curie, chiar dacă la o scară ceva mai mică din punct de vedere al spațiilor disponibile erau lucruri perfect comparabile cu cele de la cel mai avansat spital de pediatrie din SUA și chiar am fost mândru de reușita colegilor noștri de la Marie Curie.

Dacă reușim să dezvoltăm trei, patru astfel de centre în țară cred că o să putem să îmbunătățim foarte mult îngrijirea”, a adăugat ministrul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: