„Așa arată falimentul?”. Cofeels, cafeneaua din Cluj care susține persoanele cu dizabilități, riscă să se închidă! Cum poți ajuta?

Cofeels, cafeneaua socială din Cluj-Napoca în care lucrează angajați cu dizabilități, riscă să se închidă. Patronul cere sprijinul comunității.

Cafeneaua Cofeels riscă să se închidă / Foto: Cofeels - Facebook

Cofeels este prima cafenea socială din Transilvania. Aici, o parte din angajați sunt persoane cu dizabilități. Cafeneaua din Cluj-Napoca este organizată ca un SRL, însă există un aspect care o deosebește de orice altă cafenea din Transilvania: 90% din profit este destinat scopului social.

Așadar, de fiecare data când cumperi o cafea sau produs de la Cofeels ajuți la îmbunătățirea viații persoanelor cu dizabilități.

Acum, însă, cafeneaua riscă să se închidă. Din acest motiv, patronul cere sprijinul comunității:

„«Ăsta să fie oare sfârșitul? Așa arată falimentul?» De o lună mă întreb foarte des asta. Să-ți indeplinești un vis e uneori ireal, însă-i o spaimă și mai mare când te afli în fața situației de a pierde ceva ce ți-ai dorit atât de mult. Sunt în fața voastră cu o parte din povestea mea antreprenorială, o poveste plină de provocări. În acești primi 2 ani de drum, am experimentat dificultăți care m-au adus la un punct în care am nevoie de ajutorul vostru.Acum, vă deschid ușa în lumea cafenelei mele, având un motiv clar în minte: să plătesc datorii 31,000 lei. Pentru mine, asta înseamnă că trebuie să vând cel puțin 2400 de pachete de cafea Seaside până la Crăciun. Îmi pun inima în această afacere, dar recunosc că, uneori, e greu să faci față singur. Așa că m-am gândit că ar fi momentul să vă implic și pe voi în povestea mea. Cu sinceritate și vulnerabilitate, vă cer sprijinul”, a transmis patronul cafenelei, pe pagina de Facebook Cofeels.

Lucian Butnaru, patronul cafenelei Cofeels, cere sprijinul comunității / Foto: Cofeels - Facebook

Cum poți să ajuți?

Dacă vrei să împiedici închiderea cafenelei Cofeels, poți să o faci prin cumpărarea unui pachet de cafea de specialitate „Seaside”. Detalii despre cafea și despre cum puteți o puteți achiziționa găsiți pe site-ul cofeels.ro, aici.

„Dacă sunteți în căutarea unui cadou deosebit pentru Crăciun sau pur și simplu vreți să vă bucurați de o cafea excepțională, vă îndemn să luați în considerare pachetul nostru de cafea Seaside. Fiecare pachet achiziționat nu înseamnă doar o plăcere pentru papilele voastre gustative, ci și un pas mic, dar important, în sprijinul visului meu antreprenorial”, a transmis patronul cafenelei, pe pagina de Facebook Cofeels.

Cafeneaua Cofeels din Cluj-Napoca / Foto: Cofeels - Facebook

Cauza sa este susținută de către jurnalistul Alex Dima și clujeanul Andi Daiszler, dar și de alți mii de oameni care au distribuit postare de Facebook a cafenelei Cofeels.

„Lucian Butnaru strigă ajutor! L-am cunoscut acum câteva zile la Cluj. Cofeels este o întreprinde socială în care lucrează persoane cu dizabilități. Cafeaua de acolo este excelentă. Ar fi mare păcat ca acest loc să se închidă. Dincolo de faptul că mai mulți oameni ar rămâne fără job, ar fi și o dovadă că nu ne pasă de cei de lângă noi. Ce ziceți, îl ajutăm? Îi comandăm cele 2400 de pachete cu cafea?”, a spus Alex Dima.

„#FiecareFaceCePoate: Cluj, hai”, îndeamnă și Andi Daiszler.

Cofeels, premiată de Google în 2022

În toamna anului 2022, cafeneaua Cofeels a fost premiată de Google cu „Recenzia de Aur”. Deși cafeneaua clujeană era deschisă de numai un an, performanțele au fost remarcabile, iar recenziile clienților au arătat acest lucru.

Cofeels a primit Recenzia de Aur de la Google în 2022 / Foto: Cofeels - Facebook

„E o bucurie foarte mare. Noi avem doar un an de activitate. În această vară am împlinit un an de când am deschis cafeneaua. Faptul că am primit atât de multe recenzii pozitive ne face să ne simțim onorați. Suntem foarte bucuroși că am primit recenzia de aur pe baza recenziilor oferite de clienții cafenelei”, ne spunea atunci Lucian Butnaru, patronul cafenelei.

Anul trecut, 3 din 5 angajați erau persoane cu dizabilități.

Recenzia de Aur este un premiu oferit de Google cu ocazia zilei mondiale a turismului, celebrată în fiecare an în data de 27 septembrie. Compania scoate în evidenţă în acest mod afacerile din domeniul HoReCa apreciate cel mai mult de clienţi, conform recenziilor de pe Google Maps. Afacerile eligibile pentru câştigarea trofeului sunt selectate pe baza următoarelor criterii:

Sunt prezente cu Profilul Companiei pe Google Search și Google Maps;

Au cel puțin 100 de recenzii și un rating de minim 4.5;

Toate informațiile prezentate pe profilul afacerii sunt actualizate.

Afacerile câștigătoare sunt cele care au avut cel mai mare rating dintre afacerile cu numărul de recenzii peste media categoriei lor.

