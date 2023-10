Ucraineancă din Israel, ajunsă la Cluj: „Au început să cadă rachete și nu s-au mai oprit. Teroriştii intrau în case”

Unii ucraineni au trecut prin două războaie în mai puțin de doi ani. O femeie de origine ucraineană, care era stabilită în Israel, a ajuns în Cluj și a povestit prin ce a trecut când conflictul cu Palestina a început.

Ucraineni ajunși din Israel pe Aeroportul Cluj, luni, 16 octombrie / Foto: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - Facebook

O aeronavă cu 155 de cetăţeni ucraineni evacuaţi din Israel, oameni prinşi între două războaie, a aterizat, luni dimineaţa, pe Aeroportul Internaţional Cluj. Ca să-şi salveze vieţile, unii oameni au fugit din calea războiului din ţara natală, Ucraina, şi au ajuns în Israel. Dar şi acolo a izbucnit războiul şi au fost nevoiţi să fugă iar din calea morţii.

Un număr de 13 ucraineni ajunşi la Cluj-Napoca din Israel au fost cazaţi două zile la un hotel al Consiliului Judeţean Cluj. Şi Iryna Uzarska este îngândurată, dar a spus câteva cuvinte despre situaţia sa, pentru agerpres.ro. Ea are 41 de ani şi a fugit de războiul din Israel, ţară în care lucrează de 13 ani, dar acum nu ştie încotro s-o apuce.

„Sunt din Ucraina, dar locuiesc în Israel de 13 ani. Când a început războiul din Ucraina, mama, care are 73 de ani, s-a mutat la mine şi am locuit împreună în Israel. Dar a început războiul şi în Israel. Şi n-a început ca de obicei. Au început să cadă rachete. Înainte se linişteau după o săptămână, două. Dar acum nu s-au mai oprit. Însă acum, cel mai grav era că veneau oameni, terorişti, care intrau în case. Mai mult de asta ne-a fost frică, nu ne-am simţit în siguranţă. Am înţeles că trebuie să plecăm”, povesteşte Iryna.

