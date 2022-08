Se mai construiesc locuințe sociale la Cluj? Boc: „30 de familii urmează să primească locuințe. Avem 2 proiecte”

În Cluj-Napoca există o nevoie de locuințe sociale care persistă. Emil Boc spune că Primăria face ceva în privința asta și că există două proiecte mari care să-i ajute pe clujenii care „o duc mai greu”.

Se mai construiesc locuințe sociale la Cluj? / Foto: Emil Boc

Întrebat despre situația locuințelor sociale în Cluj-Napoca, primarul Emil Boc a spus că Primăria municipiului are două proiecte mari în acest sens.

„Construim în continuare locuințe sociale. Avem două proiecte mari. Unul pe care Primăria îl face și construiește, cum am terminat anul trecut cele 18 locuințe sociale. Acum avem proiectul Pata 2 și Pata 1 pe care le derulăm împreună cu Asociația de Dezvoltare Metropolitană. Aici deja au fost distribuite un număr de locuințe”, a declarat Emil Boc în cadrul unei emisiuni radio.

30 de familii vor primi locuințe sociale

Primarul spune că 35 de familii defavorizate au primit locuințe sociale, iar alte 30 de familii urmează să primească în viitorul apropiat, după ce Primăria mai „achiziționează 16 locuințe”:

„Dacă îmi amintesc bine, 30 de familii urmează să primească locuințe. 35 de familii au primit locuințe. Până acum au fost achiziționate deja 14 locuințe și urmează să mai achiziționăm 16 locuințe, până la 30”, a spus Emil Boc.

Edilul a mai vorbit și despre un alt tip de ajutor pe care Primăria îl oferă clujenilor nevoiași, anume subvenții la plata chiriei:

„De asemenea, 124 de cereri avem în plată, pentru plata chiriei, pentru cei care o duc greu. 124 de familii primesc subvenționare de la Primărie pentru plata chiriei în Cluj-Napoca. Și aici lucrăm în fiecare zi și ne implicăm cu tot ce putem, cu toate resursele financiare pe care le avem la dispoziție să îi ajutăm pe cei care o duc mai greu - fie prin ajutor la plata chirie, fie prin realizarea de locuințe sociale. Am construit la un moment dat un întreg cartier de locuințe sociale, unde am avut la dispoziție teren și am putut să facem acel cartier, după aceea am construit acolo unde terenurile din Cluj-Napoca ne-au permis să putem merge mai departe”, a mai spus primarul.

CITEȘTE ȘI: