Avertisment medic: Varianta Omicron ucide de două ori mai mulţi oameni în România decât în ţările cu rata mare de vaccinare

Varianta Omicron ucide de două ori mai mulți oameni în România decât în țările cu rata mare de vaccinare, spune medicul Octavian Jurma. Medicul este îngrijorat că doar două dintre trei persoane vaccinate anti-COVID-19 au făcut şi boosterul.

Avertisment medic: Varianta Omicron ucide de două ori mai mulţi oameni în România decât în ţările cu rata mare de vaccinare / Sursă foto: pixabay.com

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul Octavian Jurma a atenționat că varianta Omicron ucide de două ori mai mulți oameni în România decât în țările care au o rată mare de vaccinare.

Potrivit medicului, din 42% dintre românii vaccinați, doar 13% și-au făcut și boosterul. El a subliniat că nu mai încearcă să convingă pe nimeni să se vaccineze, însă este îngrijorat că 2 din 3 români care s-au vaccinat nu și-au făcut încă boosterul (doza numărul 3- n.red.).

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Vreau să subliniez din start că nu mai încerc să conving pe nimeni să se vaccineze. La stadiul ăsta al pandemiei dacă nu te-ai vaccinat e mai probabil să crezi că vaccinul îți face mai mult rău decât virusul. Crezi o minciună dar nu e de mirare într-o țară unde negarea adevărului este politică de stat.

Mă îngrijorează însă că 2 din 3 care s-au vaccinat nu și-au făcut încă boosterul.

Avem doar 13% din populație cu boosterul făcut deși 42% s-au vaccinat. Acest simplu fapt este un eșec al eșecului campaniei de vaccinare. Eșecul asumat oficial al campaniei de vaccinare face ca Omicron să ucidă de 2x mai mulți oameni în România decât în țările cu rată mare de vaccinare pe care ne grăbim să le imităm cu relaxarea dar nu și vaccinarea”, a transmis medicul Octavin Jurma pe Facebook.

Conform medicului Octavian Jurma care citează un studiu din Marea Britanie, fără vaccin protecția suplimentară față de deces este 0%, adică oamenii se bazează doar pe imunitatea naturală. De asemenea, vaccinul cu schemă completă (2 doze-n.red.) asigură o protecție de 59% față de deces, iar boosterul (doza 3-n.red.) asigură o protecție de 95% față de deces.

De asemenea, medicul a mai citat un studiu publicat pe site-ul science.org care arată că vaccinurile induc diferenţe semnificative în răspunsul imun.

„Un studiu publicat în Science arată că vaccinurile induc diferențe semnificative în răspunsul imun și prin urmare confirmă recomandarea teoretică pe care am făcut-o în toamna anului 2020 pentru boosterul heterolog. Atunci nu aveam însă date foarte solide și nu am insistat chiar dacă eu și adulții din familie așa am făcut. Acum beneficiul este clar documentat și justifică atât o recomandare mai fermă cât și posibilitatea unui booster secundar heterolog (al doilea booster) la 4-6 luni de la primul booster.

Tot acest studiu sugerează că un booster dedicat poate fi extrem de eficient la persoanele care au deja o istorie de vaccinare și nu trebuie să cerem ca vaccinul să ne protejeze la fel de bine ca cele inițiale.

Evident, persoanele care s-au infectat înainte sau după vaccinare beneficiază de imunitate hibridă și cel mai înalt grad de protecție posibil. Imunitatea însă scade mai repede după Omicron decât dupa Delta, iar Omicron produce versiuni mai repede decât le putem noi urmări”, a transmis medicul.





CITEȘTE ȘI: