Ministrul Sănătății, despre un posibil val 6 al pandemiei de COVID-19: „Un eventual val șase se poate discuta doar din toamnă”

Pandemia de COVID-19 nu s-a terminat încă, iar un posibil val șase poate fi luat în calcul doar din toamnă, este de părere Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

Creșterea infectărilor în Europa poate să îngrijoreze numai dacă un număr crescut de cazuri COVID se va cupla și cu un număr mai mare de spitalizări, a spus ministrul sănătății, Alexandru Rafila, într-un interviu acordat RFI.

În ceea ce priveşte un viitor val şase al pandemiei de COVID-19, Alexandru Rafila crede că acesta poate fi luat în calcul sau se poate discuta doar din toamnă, mai puţin în această primăvară, adăugând că nu se poate discuta despre acesta, pentru că presupune o altă tulpină.

„Dar monitorizăm lucrurile îndeaproape, încât să vedem ce se întâmplă, dar nu putem discuta de un val şase, putem discuta cel mult de o stabilizare a numărului de cazuri din valul cinci, nu discutăm despre un val şase.

Un val şase presupune o altă tulpină care circulă şi care se transmite susţinut în comunitate, iar lucrul acesta nu cred că se va întâmpla înainte de această toamnă, poate nici în toamnă nu se va întâmpla, aşa că nu cred că trebuie să îngrijorăm populaţia în mod inutil”, a explicat ministrul la RFI.

Renunțarea restricțiilor anti-COVID-19 trebuia să fie etapizată

În același interviu, ministrul Sănătăţii a declarat că inițial a propus o renunţare etapizată a restricţiilor anti-COVID-19, dar s-a considerat că nu mai este cazul, iar decizia ridicării acestora a fost luată în comun, în cadrul Guvernului.



„În primul rând, trebuie să clarificăm că nu Ministerul Sănătăţii a decis acest lucru, a fost o decizie a Guvernului României de a nu mai prelungi starea de alertă, iar consecinţa încetării stării de alertă a fost şi anularea acestor restricţii, care au funcţionat pe durata stării de alertă. Noi, din punct de vedere profesional, medical, am continuat să recomandăm câteva lucruri pe care le considerăm esenţiale în această perioadă, când există încă transmitere comunitară a infecţiei cu noul coronavirus. Chiar dacă numărul de cazuri a scăzut, observăm că totuşi câteva mii de cazuri înregistrate zilnic nu sunt puţine şi până această transmitere comunitară nu încetează, adică îmbolnăvirea poate să se întâmple oriunde, datorită prezenţei de persoane care sunt infectate, atunci în mod evident recomandările noastre sunt în continuare aceleaşi, respectiv utilizarea măştii în spaţiile închise şi mijloacele de transport în comun, evitarea aglomeraţiilor, igiena individuală (…) Eu am expus aceste argumente chiar cu o săptămână înainte de ridicarea stării de alertă şi am propus o renunţare etapizată la aceste restricţii. S-a considerat că nu mai este cazul.

Nu este nici un fel de problemă, lucrurile sunt aşa cum le cunoaştem cu toţii. Mie îmi pare bine că ne-am reîntors la viaţa normală, important este să o facem cu precauţie, cu responsabilitate, încât să nu punem în vreun fel în pericol sănătatea publică şi să asistăm la o creştere a numărului de cazuri în spitale. (...) Nu este vorba de o recomandare a cuiva. Pur şi simplu, starea de alertă se prelungeşte lunar prin hotărârea Guvernului României şi nu a mai fost o nouă hotărâre de prelungire a stării de alertă”, a declarat Alexandru Rafila.

El a adăugat că decizia, care s-a bazat probabil pe o analiză, este asumată de întregul Guvern, important fiind ca populaţia să rămână responsabilă.

„Nu ştiu să vă spun mai multe detalii, dar asta este situaţia, ne-o asumăm cu toţii şi important este să avem un mesaj către populaţie, consistent, inclusiv prin exemplul personal, cred că şi asta e foarte important pentru toţi membrii Guvernului, pentru reprezentanţii autorităţilor publice, să dea un exemplu personal de responsabilitate, să utilizeze masca în interior şi cred că putem să trecem cu bine peste această perioadă. Sper ca acest trend descendent să continue - vedem că el se menţine în scădere - şi numărul de cazuri din spitale să nu înceapă din nou să crească. (...) E mai puţin semnificativă acum o analiză de natură politică, important este să avem un răspuns favorabil în ceea ce priveşte sănătatea publică”, a spus Rafila.

Ministrul a arătat că între elementele luate în calcul pentru a fi luată această decizie cel mai important a fost cel legat de scăderea rapidă a numărului de cazuri înregistrate în ultimele două-trei săptămâni.

„Şi cred că motivaţia legată de ridicarea stării de alertă a fost legată şi de faptul că ea deja dura de doi ani de zile. (...) Deja, în această săptămână, putem să avem primele estimări, pentru că trendul descendent a continuat, rămâne de văzut dacă acest trend va continua panta descendentă sau se va ajunge la o stabilizare. Eu sper ca prima variantă să fie cea cu care să ne confruntăm”, a adăugat el.

România a ieşit pe 9 martie din starea de alertă, ceea ce a însemnat că toate restricțiile care erau valabile în pandemia de COVID-19 au fost anulate . Astfel, masca de protecție nu mai este obligatorie în niciun loc, accesul în centrele comerciale este permis fără certificat verde, iar formularul PLF nu mai este necesar la intrarea în țară.

Referindu-se la renunţarea introducerii „certificatului verde”, ministrul spune că „nu este nici un fel de cedare şi nici un fel de schimbare de opinie”.

„Sigur că sunt critici din partea unor oameni care de multe ori au fost, îmi pare rău să spun acest lucru, nu intru în polemică cu nimeni, dar au fost inconsecvenţi şi incorecţi în timpul mandatului lor. Eu vreau să vă spun că, în ceea ce priveşte utilizarea certificatului profesional, certificatului verde, noi chiar am făcut un act normativ care a fost dezbătut în ceea ce priveşte utilizarea acestuia. Faptul că Parlamentul României, care trebuia să-l voteze, nu l-a votat, este o altă discuţie.

Al doilea punct, legat de această decizie pe care a luat-o Guvernul, de a nu prelungi starea de alertă, vă daţi seama că atât timp cât sunt membru al acestui Guvern nu pot să am o opinie contrară. Noi am avut o propunere legată de ridicarea în etape a acestor restricţii. S-a preferat o altă variantă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem datoria în continuare ca şi medici şi să încercăm să protejăm cât mai bine populaţia, în condiţiile care au fost decise la nivelul coaliţiei de guvernare”, a argumentat Alexandru Rafila.

