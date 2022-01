LISTA farmaciilor din Cluj în care te poți testa de Covid-19. Începe testarea în cabinetele medicilor de familie

Mai multe farmacii din țară testează pentru COVID-19 cu teste rapide antigen puse la dispoziție de Ministerul Sănătății, iar 13 farmacii de pe listă sunt în Cluj.

LISTA farmaciilor din Cluj în care te poți testa de Covid-19. Începe testarea în cabinetele medicilor de familie

În județul Cluj există în acest moment 13 farmacii în care te poți testa cu teste rapide antigen pentru depistarea coronavirusului. După testare vei obține o dovadă cu rezultatul.

Teste sunt puse la dispoziția farmaciilor în limita stocului disponibil, iar fiecare farmacie poate să perceapă o taxă pentru realizarea testelor.

Lista farmaciilor din județul Cluj

-ELMA FARM SRL Str. Avram Iancu nr. 164, loc. Florești Cluj

-Remedium Farm SRL Com. Apahida str. Libertatii nr. 189 Cluj

-Remedium Farm SRL Com. Baciu, str. Transilvaniei nr. 350 Cluj

-Remedium Farm SRL Com. Gârbău str. Principală nr. 12 B Cluj

-Remedium Farm SRL com. Cojocna, str. Republicii nr. 114 Cluj

-Remedium Farm SRL Loc. Cluj-Napoca str. Louis Pasteur nr. 79 Cluj

-Remedium Farm SRL loc. Turda, str. Rapsodiei nr. 5 Cluj

-Remedium Farm SRL loc. Cluj-Napoca, str. Buna-Ziua nr. 39 Cluj

-ELMAFARM SRL – Iulius Mall Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55

-FARMACIA PANACEEA- Loc. Cluj-Napoca, str. Donath nr. 15

-BEBEPHARM Str. Eroilor nr. 17, loc. Florești Cluj

-TOP GREEN PHARMA str. Avram Iancu nr.278, loc. Florești Cluj

-FARMACIA GRIGORESCU S.R.L. loc. Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță, nr. 50 Cluj

Medicii de familie pot testa anti-COVID-19 pe lângă pacienții proprii și alte persoane eligibile

Medicii de familie pot testa atât persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 înscrise în lista proprie, cât şi oricare alte persoane, cu condiţia ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive, se arată într-un comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate într-un comunicat de presă.

Ordinul nr. 58/4/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare, a fost publicat în Monitorul Oficial.



„Dezvoltarea capacităţii de testare pentru pacienţii potenţial infectaţi cu SARS-CoV-2 a fost o prioritate pentru mine. Testarea la medicul de familie este soluţia pentru accesul facil al bolnavilor la diagnostic rapid şi ulterior la evaluare şi monitorizare. Pacienţii cu comorbidităţi şi cei cu formă medie de boală vor fi îndrumaţi către centrele de evaluare COVID-19. În plus, prin creşterea capacităţii de testare şi identificarea rapidă a persoanelor infectate putem încetini sau opri transmiterea virusului”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, citat în comunicatul de presă.



La rândul său, preşedintele interimar al CNAS, Adela Cojan, şi-a manifestat convingerea că medicii de familie se vor implica şi în activitatea de testare, fiind un alt „element important” în strategia de limitare a infectărilor.

Potrivit reprezentantului CNAS, confirmarea promptă a cazurilor suspecte poate asigura în mod rapid şi eficient atât instituirea tratamentului necesar, cât şi supravegherea epidemiologică a contacţilor.

„Medicii de familie care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 pot opta pentru încheierea unui act adiţional pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2. Medicii de familie care nu sunt implicaţi în activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 şi doresc să desfăşoare activităţi de testare pot încheia un contract distinct cu casa de asigurări de sănătate”, se arată în comunicat.

Cum se realizează testarea?

Testarea se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor din centrele de permanenţă, iar informaţiile privind persoanele testate sunt raportate în Corona Forms. În baza datelor transmise zilnic de CNAS referitoare la medicii de familie pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte sau acte adiţionale pentru activitatea de testare, STS va transmite un mesaj pe telefonul mobil care va conţine user-ul şi parola de acces în Corona Forms ale fiecărui medic.

„Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de testare se realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în Corona Forms şi pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare”, precizează CNAS.

Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 de lei/persoană şi cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare testării. Decontarea se face de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate sau, după caz, a actului adiţional la contractul încheiat pentru activitatea de vaccinare.

Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, publicată şi actualizată periodic la adresa www.insp.gov.ro.

