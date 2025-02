Chirurgi după 70 de ani. Câtă încredere (mai) prezintă medicii după o anumită vârstă?

La vârsta la care alții stau cu nepoții în parc sau își trăiesc bătrânețea în liniște, unii medici se încăpățânează să intre în sălile de operații și nu realizează că după decenii petrecute în spital nu mai pot practica medicina cum o făceau în tinerețe. Nu e ilegal, dar, cu siguranță, e imoral.

Chirurgi după 70 de ani. Unii medici se încăpățânează să intre în sălile de operații. |Foto: pexels.com

Să fii medic chirurg la 70 sau la 80 de ani și încă să operezi implică un dram de curaj. De cealaltă parte, ca pacient, îți pui întrebarea pe mâinile cui te lași. Oare îi va tremura mâna pe bisturiu, oare mai știe opera ca în urmă cu 30 de ani?

monitorulcj.ro a vrut să verifice cine ne operează și dacă există medici care „țin cu dinții de scaun” și nu predau ștafeta colegilor mai tineri care vin cu noutăți și competențe profesionale, dar și cu o școală de medicină mult upgradată față de cei care au absolvit în urmă cu 40 de ani.

12 spitale și institute medicale de elită în Cluj

Clujul se laudă cu spitale etalon, parte din elita unităților publice din România, unde, anual, sute de mii de pacienți din toată țara aleg să se trateze aici.

De aceea, demersul nostru este cu atât mai important pentru a evita potențialele cazuri de malpraxis cât și să tragem un semnal de alarmă asupra acestui aspect.

Într-un demers jurnalistic care a cuprins toate spitalele și institutele publice din Cluj-Napoca, am întrebat conducerile unităților sanitare să ne transmită câți medici cu vârsta de 70 de ani și peste profesează în secții, numele și specializarea, dacă ocupă și poziții didactice și dacă au solicitat prelungirea contractelor.

Patru medici cu vârste între 70 și 81 de ani la Institutul de Gastroenterologie-Hepatologie și la Recuperare

Conducerea Spitalului Clinic de Recuperare a transmis (la data solicitării – 21 noiembrie n.red. ) că patru medici cu vârste cuprinse între 72 și 81 de ani profesează în cadrului unității.

Aceștia sunt:

Valentin Alexandru Georgescu (72 de ani) – medic primar în Chirurgie Plastică și Reparatorie

Angelo Corneliu Bulboacă (74 de ani) – medic primar în Neurologie

Stelian Petcu (76 de ani) – medic primar în Radiologie-Imagistică medical

Elena Gligor (81 de ani) – medic primar în specialitatea Explorări funcționale

„Contractul de prestări servicii încheiat cu domnul Angelo Corneliu Bulboacă are valabilitate 30 noiembrie 2024 și nu se va prelungi datorită ocupării postului prin concurs. Celelalte contracte de prestări servicii au valabilitate până la data de 31 decembrie 2024, cu posibilitatea de prelungire până la ocuparea prin concurs a posturilor vacante sau maxim 30 aprilie 2025”, spune managerul Spitalului de Recuperare, Sanda Patrichi.

Institutul de Gastro se ascunde după GDPR

Conducerea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie (IRGH) „Prof.Dr. Octavian Fodor” confirmă că în cadrul spitalului profesează „un medic cu vârsta de 71 de ani, având specialitatea chirurgie generală”.

Întrebat de numele medicului, conducerea IRGH spune că „datele cu caracter personal se exceptează de la liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public”.

Managerul IRGH Mihai Mleșnițe mai spune că „medicul la care am făcut referire nu ocupă funcții didactice și nu are informații dacă acesta a solicitat sau intenționează să își prelungească contractul”.

Dacă Mleșnițe a refuzat să dezvăluie identitatea medicului, vă spunem noi că este vorba de doctorul Cornel Iancu, șeful Secției Chirurgie III din cadrul Institutului de Gastroenterologie și medic primar chirurgie generală.

O greșeală în sala de operație poate fi fatală

Nu putem să nu subliniem cât de periculos este să operezi la vârsta aceasta, într-o sală de operație unde riscurile sunt imediate. Mai mult, având în vedere că Iancu nu desfășoară activități didactice, deci nu „transferă” din experiența lui nimănui, care e rostul să rămână în activitate peste vârsta de 70 de ani? Să fie doar doar interesul lui personal, material, să ia salariul de șef de clinică?

Florin Stamatian, cel mai longeviv medic clujean

Probabil cel mai cunoscut medic ginecolog din Cluj-Napoca, profesorul Florin Stamatian, în vârstă de 72 de ani, își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) și nu dă semne că ar vrea să iasă la pensie prea curând.

Florin Stamatian a fost șeful clinicii Ginecologie I din cadrul Spitalului Județean de Urgență Cluj. În prezent, este președinte de onoare al Societății de Obstetrică Ginecologie din Romania și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj.

„În SCJU Cluj își desfășoară activitatea un singur medic care are vârsta peste 70 de ani, în persoana lui Florin Stamatian, medic primar obstetrică-ginecologie, 72 de ani”, a precizat prof. dr. Claudia Gherman, managerul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Conducerea spitalului menționează că Stamatian se află în perioada contractuală „în temeiul articolului al Legii 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale”.

Legea menționează că membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români, „sunt menținuți în activitate sau în funcții de conducere până la vârsta de 70 de ani”.

Peste această vârstă „sunt menținuți în activitatea profesională la cerere în baza certificatului de sănătate potrivit căruia starea de sănătate le permite exercitarea atribuțiilor postului”.

În cazul celorlalte spitale, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, Spitalul Clinic CF, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Institutul Inimii, managerii acestora ne-au răspuns că nu au angajați și nu profesează medici cu vârste de 70 de ani și peste.

Două dintre cele mai mari spitale din Cluj au ignorat legea

Deși am așteptat să se împlinească termenul legal de 10 zile din momentul în care am cerut informațiile, am zis să îl așteptăm și pe cel de 30 de zile gândindu-ne că solicitarea noastră e una foarte dificilă și cu un grad mare de documentare. Și acest ultim termen a fost depășit demult, iar cererea noastră a rămas „în aer”. Cele mai mari spitale din Cluj au considerat că pacienții nu merită să cunoască doctorii pe mâna cui se lasă.

Ulterior, la insistențele reporterilor monitorulcj.ro, conducerea Institutului Oncologic „Prof. Dr I. Chiricuță” și cea a Spitalului Clinic Municipal (Clujana) au răspuns întrebărilor noastre la peste două luni de la solicitările inițiale.

„La solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm faptul că Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca nu are încheiate contracte individuale de muncă cu medici care au împlinit vârsta de 70 de ani”, a precizat prof. dr. Nicolae Constantea, managerul Spitalului Clujana.

„La Institutul Oncologic «Prof.Dr. Ion Chiricuță» nu prestează servicii niciun medic cu vârsta peste 70 de ani”, au răspuns, la rândul lor, reprezentanții Institutului Oncologic.

Ce spune legea

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede că, la cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani.

În unitățile sanitare publice, profesorii universitari și doctorii în științe medicale continuă, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Însă, potrivit unei Ordonanțe a Guvernului dată în luna august 2024, medicii vor putea rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, față de 67 de ani, cât este în prezent, iar în anumite condiții vor putea să lucreze până la orice vârstă.

Documentul prevede că, după împlinirea vârstei de 70 de ani, medicii „nu mai pot participa la concurs şi nu mai pot fi numiţi în niciuna dintre funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de şef de secţie, şef de laborator ori şef de serviciu medical”.

Pe scurt, vor putea rămâne în câmpul muncii până la orice vârstă medicii care lucrează în unitățile sanitare din mediul privat sau în spitalele publice cu deficit de personal, precum și medicii de familie care au cabinete în mediul rural și contracte cu CAS.

