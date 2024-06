Șocant. Un copil moare la fiecare minut din cauza aerului pe care îl respirăm

Un nou raport alarmant privind calitatea aerului la nivel global dezvăluie cifre îngrijorătoare despre impactul poluării asupra sănătății, în special a copiilor.

Aerul pe care îl respirăm poate fi o amenințare mortală pentru cei mici. Foto: pexels.com

Studiul „State of Global Air”, realizat de Health Effects Institute și Institute for Health Metrics and Evaluation, în colaborare cu UNICEF, prezintă o situație dramatică a efectelor poluării aerului asupra vieții.

Conform raportului, poluarea aerului este responsabilă pentru decesul a peste 8 milioane de persoane anual la nivel Mondial, precizează healthpolicy-watch.

Alarmă globală: Poluarea aerului ucide un copil la fiecare 60 de secunde

Șocant este faptul că dintre acestea, 700.000 sunt copii sub vârsta de 5 ani. Asta înseamnă că, în fiecare minut, un copil își pierde viața din cauza aerului poluat pe care îl respiră.

CITEȘTE ȘI:

Cercetătorii au identificat particulele fine PM 2,5 ca fiind unul dintre principalii factori de risc. Aceste particule microscopice pot pătrunde adânc în plămâni și chiar în fluxul sanguin, provocând inflamații și afectând diverse organe. Nouă din zece decese legate de poluarea aerului sunt atribuite acestor particule periculoase.

Copiii sunt cei mai vulnerabili la efectele nocive ale poluării aerului, în special în primii cinci ani de viață, când sistemul respirator este încă în dezvoltare. Consecințele pot fi grave, incluzând nașteri premature, greutate mică la naștere, astm și alte boli pulmonare.

Studiu șocant: 8 milioane de vieți pierdute anual din cauza aerului poluat

Pe lângă PM 2,5, raportul evidențiază și alți poluanți periculoși, cum ar fi dioxidul de azot (NO2), care este asociat cu astmul infantil. Principala sursă de NO2 este traficul rutier, ceea ce face ca zonele urbane dens populate să fie cele mai expuse riscului.

Experții atrag atenția că poluarea aerului este o problemă globală, afectând aproape fiecare persoană de pe planetă. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 99% din populația lumii respiră aer considerat nesigur pentru sănătatea umană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: