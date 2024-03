Ce conțin, de fapt, cârnații de post din Kaufland România. Costă 58 lei/kg, dar eticheta e șocantă!

Dacă poftești la cârnați și ochii „ți-au picat” pe cârnații de post din Kaufland România, iată ce conțin, de fapt!

Pentru că am intrat în Postul Paștelui, în următoarea perioadă, multe persoane caută alternative vegetale care să înlocuiască alimentele pe care obișnuiau să le consume zi de zi, dar care, în același timp, să fie și bogate în proteină pentru a le oferi senzația de sațietate, nutrienții necesari și, bineînțeles, pentru a reduce senzația de foame și poftele alimentare. Dacă poftești la cârnați și ochii „ți-au picat” pe cârnații de post din Kaufland România, iată ce conțin, de fapt!

Am dat o fugă în magazin, am căutat produsul, iar când am început să citim eticheta și să vedem ce ingrediente conțin cârnații de post din Kaufland România, l-am pus la loc pe raft. Produsul costă 58 lei/kg, dar nu pentru preț l-am pus la loc, ci din cauza ingredientelor de pe etichetă.

Ce conțin cârnații de post din Kaufland România

Luați loc, urmează să enumerăm câteva dintre ele și să vă și explicăm ce este în neregulă cu ele. Citește AICI continuarea: Dezvăluiri despre ce conțin, de fapt, cârnații de post din supermarketurile Kaufland. Costă 58 de lei kilogramul, dar eticheta este șocantă!

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: