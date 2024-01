Guvernul anunță deblocarea angajărilor pentru 8.000 de posturi din Sănătate

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat joi că vor fi deblocate angajările pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială.

Guvernul anunță deblocarea angajărilor pentru 8.000 de posturi din Sănătate. FOTO: Facebook/ Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Guvernul va aproba deblocarea angajărilor pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a subliniat că fiecare angajare trebuie să se reflecte în oferirea de servicii mai bune pentru pacienţi.

„Aşa cum am promis, deblocăm astăzi angajările pentru aproape 8000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială! Astfel, toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente şi infirmieri vor putea face rapid angajări”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, în şedinţa de Guvern, informează Agerpres.

Premierul a precizat că bugetul Ministerului Sănătăţii este cu 40% mai mare faţă de anul trecut, subliniind că fiecare angajare trebuie să se reflecte în servicii mai bune pentru pacienţi.

„Ministerul Sănătăţii are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de probleme financiare. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde lei cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând şi cheltuielile curente pe luna ianuarie - pentru medicamente şi servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienţi, un plus de empatie şi de responsabilitate. Asta este valabil şi pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! Adică serviciile prestate efectiv să primeze în faţa plăţii pe liste de pacienţi, adică pentru nişte nume puse pe o hârtie!”, a declarat Ciolacu.

Colegiul Medicilor, semnal de alarmă

Amintim că, miercuri, Colegiul Medicilor din România avertiza că blocarea angajărilor face imposibilă remedierea crizei resursei umane din sistemul medical.

„Blocarea angajărilor face imposibilă remedierea crizei cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte resursa umană din sănătate, în condiţiile în care nici măcar o eventuală disponibilitate a posturilor nu ar rezolva această problemă cronică. Avem exemplul anului trecut, atunci când decizia deblocării posturilor nu a îmbunătăţit situaţia critică din specialităţi precum anestezie şi terapie intensivă, medicină de urgenţă. Şi asta pentru că nu au existat candidaţi pentru aceste posturi. Prin urmare, soluţiile şi, implicit, rezolvarea problemei pot fi identificate doar printr-o politică coerentă, care să cuprindă aspecte complexe”, afirmă reprezentanţii medicilor, într-un comunicat de presă.

Potrivit CMR, subfinanţarea sistemului de sănătate, personalul insuficient, fapt ce conduce la supranormare, burnout şi creşterea riscului de malpraxis, afectează direct calitatea actului medical şi, implicit, pune în pericol sănătatea populaţiei.

„În sănătate, întâlnim două Românii, care fac să existe o discrepanţă semnificativă în ceea ce priveşte accesul la servicii medicale. Pe de o parte, există zonele universitare, cu un număr suficient de medici pentru a acoperi necesităţile populaţiei, iar pe de altă parte există 26 de judeţe în care sunt doar 1-2 medici la o mie de locuitori. Această diferenţă uriaşă pune în pericol sănătatea şi viaţa cetăţenilor, din aceste zone defavorizate”, susţine CMR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: