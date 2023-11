Oameni de știință din Cluj, implicați în găsirea unor noi tratamente pentru cancer

Oameni de știință din Cluj și din străinătate vor lucra în următorii ani la crearea de noi tratamente pentru cancer, printr-un proiect al Universității Babeș-Bolyai.

Oameni de știință din Cluj, implicați în găsirea unui leac pentru cancer / Foto: depositphotos.com





Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBBMed, este parte dintr-un consorțiu internațional angajat într-un proiect de 33 de milioane de coroane suedeze. Acest proiect are ca scop crearea de noi tratamente pentru cancer în următorii ani, prin reprogramare celulară.

Demersul este coordonat de Universitatea din Lund, iar finanțarea este asigurată de European Innovation Council. Proiectul se numește „RESYNC- Functional chemical reprogramming of cancer cells to induce antitumor immunity”.

Dr. Andreas Bender, coordonatorul echipei proiectului din partea UBB, a exlicat cum au de gând să creeze noi tratamente:

„Imunoterapia s-a situat în ultimul timp în prim-planul studiilor privind tratamentul cancerului, sistemul imunitar al organismului putând fi activat pentru a lupta cu celulele canceroase. Unul dintre obiectivele consorțiului RESYNC, este acela de a selecta combinații adecvate de molecule mici care reprogramează celulele canceroase în așa-numitele celule dendritice, purtătoare de antigen, care pot activa sistemul imunitar pentru a elimina cancerul. Vom conduce cercetările bioinformatice ale proiectului, în cadrul cărora datele de exprimare a genelor din diferite stări celulare vor fi folosite pentru a selecta molecule mici pentru inducerea efectului dorit. Aceasta este o extensie a studiilor anterioare (vezi aici și aici), în cadrul cărora am folosit datele pentru așa-numitele abordări de reutilizare, în care compușii existenți sunt utilizați în moduri noi în medicină. Proiectul RESYNC oferă o nouă abordare a acestui concept, aplicată tipurilor de cancer foarte greu de tratat altfel, cum ar fi cancerul pancreatic și colorectal. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu partenerii consorțiului RESYNC pe această temă în viitorul apropiat”, afirmă dr. Andreas Bender, reprezentantul UBB-STAR Institute și coordonatorul echipei proiectului din partea UBB.

r. Andreas Bender, reprezentantul UBB-STAR Institute și coordonatorul echipei proiectului din partea UBB / Foto: UBB Cluj

UBBMed, axat pe sănătate mintală, cancer și sănătate publică

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David a subliniat că UBBMed a fost lansat recent (2022) și acoperă strategic trei arii clinice: sănătatea mintală, boli netransmisibile (deocamdată mai ales cancer) și sănătate publică, „alături de alte condiții medicale mai specifice (în funcție de proiectele existente) și două abordări transversale strategice (inginerie & tehnologie medicală și etica & psihosociologia medicinei)”.

„Așadar, oncologia este una din ariile principale ale noului program UBBMed, pe care o dezvoltăm strategic împreună cu Institutul de Oncologie din Cluj-Napoca (IOCN), cu aplicații apoi în mai multe infrastructuri clinice din Cluj-Napoca și din țară. Acest proiect al grupului condus de colegul nostru Andreas Bender este unul care acoperă excelent componenta de inovare din aria de cercetare-dezvoltare-inovare a UBBMed în zona oncologiei și tehnologiilor medicale. Într-adevăr, proiectele mai vechi sau mai recente ale UBB în zona oncologiei (prin biologie clinică, fizică medicală, chimie clinică, informatică, psihologie clinică, sănătate publică etc.) au țintit până acum mai ales zone (1) de cercetare fundamentală sau aplicativă (ex. ‘Nanosonde optice cu țintire tumorală specifică pentru ghidarea în timp real a intervențiilor chirurgicale în cancerul ovarian prin imagistica de contrast în domeniul infraroșu apropiat’ – proiect recent de aproximativ 2 000 000 Euro, în parteneriat cu IOCN) și (2) de cercetare-dezvoltare (ex. proiect în derulare cu Joint Research Center al Comisiei Europene), dar extensia UBBMed spre inovare și mai ales susținerea acestui demers de către European Innovation Council reprezintă o nouă linie științifică pe care grupul condus de Dr. Bender o deschide performant în UBBMed.”

Foto: depositphotos.com

