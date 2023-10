Chirurgi clujeni întorși din străinătate, determinați să facă sistemul medical mai bun: „Aplicăm la noi în țară ce am învățat, în beneficiul pacienților”

Chirurgii vasculari s-au reunit la Cluj-Napoca, pentru Congresul SRCV. Evenimentul îi are în centru pe medicii reîntorși din străinătate, care sunt determinați să îmbunătățească chirurgia vasculară de acasă.

Deschiderea Congresului de Chirurgie Vasculară la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

2023 este un an special pentru Societatea Română de Chirurgie Vasculară (SRCV), dar și pentru chirurgia vasculară din Cluj-Napoca. Pentru prima dată, Congresul de Chirurgie Vasculară se organizează la Cluj-Napoca, în perioada 18-20 octombrie, unde se marchează 10 ani de la înființarea SRCV, dar și revenirea în țară a unor chirurgi clujeni de excepție.

Evenimentul de deschidere a Congresului de Chirurgie Vasculară / Foto: monitorulcj.ro

„Este debutul celui de-al șaselea Congres al Societății de Chirurgie Vasculară, relativ tânără, care celebrează anul acesta 10 ani de zile. Este o premieră. E prima dată când congresul are loc la Cluj (…) Motto-ul acestui congres este «Celebrating. new beginnings». Am ales explicit acest motto pentru că, fiind 10 ani - celebrăm, ne aducem aminte de ce am realizat până acum, și «new beginnings» pentru că ne propunem noi începuturi, direcția pe care vrem să o dăm de acum înainte societății și a chirurgiei vasculare românești”, a spus dr. Horațiu Coman la evenimentul de deschidere a Congresului, președintele comitetului local de organizare.

Dr. Horațiu Coman (stânga) și Mihai Ionac, secretarul general al SRCV (dreapta)



Dr. Horațiu Coman este un chirurg vascular care a profesat în Germania și s-a întors recent la Cluj, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU). Pentru monitorulcj.ro, dr. Horațiu Coman a declarat că întoarcerea sa în România a fost tumultoasă, însă el și colegii săi sunt determinați să facă îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește chirurgia vasculară:

„Planuri sunt multe și încercăm să le facem pas cu pas, cu pași mici. Unde vrem să ajungem este departe. Sperăm cu echipa pe care încercăm să o dezvoltăm aici să progresăm în toate aspectele chirurgiei vasculare și de la an la an să aducem încă ceva în plus. Perioada de la revenire este destul de tumultoasă, pentru că regulile în sistemul medical românesc sunt puțin diferite de cele din Germania și a trebuit să găsim exact cheile prin tot hățișul acesta birocratic, în așa fel încât să ne putem descurca și să avem cât de cât ceea ce ne trebuie pentru a face pași în față. Însă noi suntem luptători din fire și nu cedăm la greu”, a declarat dr. Horațiu Coman pentru monitorulcj.ro.

Cunoștințe acumulate în clinici din străinătate, aplicate la Cluj

La Congres, am stat de vorbă și cu Conf. Dr. Octavian Andercou, medic primar chirurgie vasculară, care are o pregătire internațională bogată în Suedia și Germania.

Dr. Octavian Andercou (stânga) și Mihai Ionuc (dreapta) la deschidere congresului / Foto: monitorulcj.ro

Potrivit Dr. Andercou, participanții la congres vor afla informații valoroase de la medici din străinătate, pe care vor putea să le pună în practică și în România: „Tradiția chirurgiei vasculare în Cluj a început în urmă cu peste 45 de ani. Cam atunci au început înaintașii noștri, profesorii noștri, să aibă preocupări în domeniul chirurgiei vasculare. Actualmente sunt noutăți extrem de importante în domeniul chirurgiei vasculare, de ultimă oră. Avem foarte mulți invitați din străinătate. Cred că jumătate din prezentările care vor fi, vor fi ale oaspeților noștri. Pe de altă parte, eu personal, dar și colegii care ne-am ocupat de organizare, avem foarte multă experiență în ceea ce privește activitatea practică internațională pentru că noi am lucrat în Germania, în pricipal, și ne-am invitat profesorii cu care am lucrat, colaboratorii de acolo, ca să aducă noutăți.”

Principala cauză de mortalitate la nivel mondial sunt bolile cardiovasculare, iar din acest motiv, Dr. Octavian Andercou și colegii săi vor să dezvolte chirurgia vasculară, o specialitate care la noi „a rămas în urmă”: „Încercăm să aplicăm și la noi în țară lucrurile pe care le-am învățat ca să dezvoltăm această specialitate, chirurgia vasculară, până la urmă în beneficiul pacienților. Încercăm să dezvoltăm această parte care a rămas în urmă”, a declarat Dr. Octavian Andercou pentru monitorulcj.ro.

Conf. Dr. Octavian Andercou / Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca - Facebook

Medicul a explicat că deja s-au făcut progrese, însă punctează că pentru a face schimbări este nevoie de mai multe fonduri.

„Deja am implementat unele dintre lucrurile pe care le-am învățat. Încercăm să ne folosim experiența în beneficiul pacienților, dar avem nevoie și de sprijin, pentru că chirurgia vasculară necesită investiții foarte mari. Are cheltuieli foarte mari. Nu se poate face medicină fără investiții și resurse financiare, este foarte mare consumatoare de resurse”, a mai spus dr. Andercou.

Un moment istoric pentru Cluj

Dr. Claudia Gherman, managerul SCJU Cluj, a evidențiat că acest congres aduce un „moment istoric” pentru Cluj și s-a arătat încrezătoare în ceea ce privește viitorul chirurgiei vasculare:

„Un moment istoric. Va trebui să notăm undeva. Într-adevăr, chirurgia vasculară în Cluj-Napoca are originile în peste 40 de ani în urmă. Am avut mentori și întotdeauna sper ca noi la rândul nostru să fim mentorii generației pe care acum o pregătim, astfel încât școala clujeană de medicină și în speță cea de chirurgie vasculară să aibă acest parcurs ascendent. Avem mentori în sală care ne-au pus bisturiul în mână. Am înțeles atunci ce am avut de făcut și cred că am încercat fiecare, așa cum ne-am străduit, să ne facem un parcurs profesional care să ne mulțumească și care să ne facă cinste și onoare. Momentul este istoric astăzi pentru că, într-adevăr, am reușit să ne reunim la Cluj toate verigile care fac posibile progresul în chirurgia vasculară (...) E prima ediție a SRCV-ului la Cluj-Napoca. Poate nu meritam până acum, poate n-aveam nimic de spus. Acum, echipa multidisciplinară are ce să spună. Are să prezinte niște lucrări cu realizări din domeniul chirurgiei endovasculare. Dacă domnul doctor Horațiu Coman s-a întors cu expertiza din Germania este un lucru bun. Nu este primul, sperăm că nici ultimul”, a spus dr. Claudia Gherman, la eveniment.

Dr. Claudia Gherman, manager SCJU Cluj / Foto: monitorulcj.ro

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și prorectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca: „Deși nu am onoarea să fiu chirurg vascular, am fost întotdeauna apropiat de această specialitate, încă de pe vremea băncilor școlii. De aceea, pentru mine este o satisfacție deosebită că revăd societatea întoarsă acasă și le mulțumesc celor care o conduc și care o dezvoltă în direcția în care merge. Este un nou început pentru Cluj și este un nou început pentru chirurgia vasculară în general, pentru că chirurgia vasculară se schimbă. Se schimbă și la Cluj, în sfârșit. Chirurgia endovasculară câștigă tot mai mult teren. Abordarea multidisciplinară împreună cu colegii angiologi și de la radiologie intervențională își face loc cât mai în față în ceea ce înseamnă patologia vasculară. Nu pot să nu remarc inițiativa SCJU care a dus la dezvoltarea unui departament de chirurgie și radiologie endovasculară care deja începe să aibă rezultate”, a spus Dr. George Dindelegan.

Dr. George Dindelegan, prorectorul UMF Cluj-Napoca / Foto: monitorulcj.ro

Emil Boc: „Pacienții vă mulțumesc”

Primarul Emil Boc le-a urat bun venit participanților la Congres, iar medicilor din Cluj le-a transmis un „mulțumesc” din partea pacienților.

„Vreau să urez tuturor bun venit în Capitala Ardealului. Să aveți zile frumoase și plăcute într-un centru medical recunoscut la nivel național și internațional; spun eu de multe ori: acest hub al medicinei românești care este Clujul, prin prestațiile de excepție ale cadrelor medicale, a infrastructurii pe care o avem, și nu în ultimul rând, a întregului corp medical ce constituie ecosistemul nostru de sănătate de la Cluj.

Sunt aici din trei motive. În primul rând, pentru a arăta respectul orașului pentru munca dumneavoastră de peste 40 de ani în chirurgie vasculară la Cluj, pentru miile de vieți pe care le-ați salvat, în numele a miilor de pacienți (fie internați, fie în ambulatorul pe care i-ați tratat) și care, prin intermediul meu umil, vă aduc acest motiv de recunoștință. Nimic nu este mai frumos decât, ca primar, să mă întâlnesc pe străzile Clujului cu pacienți din Cluj, din toată Transilvania sau din toată România, și să îmi spună cu lacrimi în ochi «spuneți-le mulțumesc celor de la Medicala II, Institutul Inimii și celelalte clinici clujene pentru calitatea actului medical, pentru că mi-au salvat soțul, soția, sora, copilul și mi-au făcut viața mai frumoasă». Pentru asta sunt aici, să vă mulțumesc pentru dedicarea pe care o aveți și care, până la urmă, reprezintă cea mai importantă recompensă a muncii dumneavoastră (…) Reîntoarcerea acasă a domnului Horațiu Coman arată că aici se poate. Că și în România se poate! Poate nu chiar la nivelul din Germania, dar cu siguranță cu aceeași dorință de a face performanță și de a face tot ce ne stă în putință să vă prijinim pe dumneavoastră și întreg blocul medical de la Cluj”, a declarat primarul Emil Boc.

Primarul Emil Boc, la Congresul de Chirurgie Vasculară / Foto: monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: