Cum faci alegerea corectă între un antiperspirant și un deodorant (P)

Transpirația este un proces natural prin care eliminăm excesul de căldură din corp, însă în mod cert mirosul neplăcut și urmele de transpirație nu sunt ceea ce ne dorim. Pentru a face față transpirației pe durata întregii zile și pentru a emana un miros plăcut, alegerea unui produsul potrivit te poate ajuta să te simți fresh în orice moment al zilei.

Pentru a face cea mai bună alegere, ține cont de modul în care acționează un antiperspirant sau un deodorant, precum și de ingredientele conținute. Iată câteva răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre aceste două produse.

1. Există o diferență între antiperspirante și deodorante?

Antiperspirantele reduc cantitatea de transpirație, în timp ce deodorantele distrug doar bacteriile care provoacă mirosurile neplăcute. Ingredientele din compoziția antiperspirantelor formează o peliculă protectoare peste glandele sudoripare, care se înlătură natural în câteva zile. Deci, dacă transpiri abundent, acest tip de produs este alegerea ideală. Poți încerca unul dintre antiperspirantele Gerovital H3 – Pink Heaven, Memories sau Dreams – cu arome ce evoluează treptat, de la note de vârf, spre cele de bază persistente, pentru o protecție de până la 24 de ore.

2. La ce ingrediente trebuie să fim atenți atunci când alegem un antiperspirant sau un deodorant?

Consultă întotdeauna lista de ingrediente, deoarece substanțele din compoziția acestor produse intră zi de zi în contact cu pielea. Ai grijă să eviți parabenii - methyl, ethyl, propyl, benzyl - și clorhidratul de aluminiu, care, pe termen lung, pot fi toxici pentru organism. De asemenea, ai grijă și la siliciu, deoarece produce iritații puternice.

Orientează-te întotdeauna către produse cu ingrediente naturale precum sărurile de aluminiu, care reglează cantitatea de transpirație, citrofolul și vitamina E, ce neutralizează și previn mirosurile neplăcute. Antiperspirantele din gama Gerovital H3 integrează toate aceste ingrediente într-o formulă fără alcool, blândă cu pielea axilei. Descoperă cele 5 arome, pe care le găsești acum la raft într-un nou ambalaj, în variantă normală sau mică, pentru a fi ușor de luat în geantă sau în bagajul de vacanță.

3. Care este diferența între un spray, roll-on și stick?

Diferența constă în modul de aplicare pe piele. Un stick nu are nevoie de timp de uscare, însă distribuția pe suprafața pielii nu este uniformă. În plus, de cele mai multe ori lasă urme neplăcute pe haine. Roll-on-ul și sprayul ajută la aplicarea uniformă a produsului, însă gelul are nevoie de mai mult timp de uscare. De aceea, antiperspirantele Gerovital H3 au fost create sub formă de spray, cu o formulă care să prevină apariția petelor de transpirație inestetice pe hainele albe sau negre.