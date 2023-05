8 mai - Ziua mondială de luptă împotriva cancerului ovarian. Toate femeile prezintă risc pentru a dezvolta acest tip de cancer

Pe data de 8 mai are loc Ziua mondială de luptă împotriva cancerului ovarian, care este unul dintre cele mai frecvente cancere la femei. Află care sunt simptomele bolii și factorii de risc.

În fiecare an, la data de 8 mai este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului ovarian, cu scopul de a lansa un îndemn, la nivel mondial, în a fi solidari, dar şi de a preveni această maladie - care uneori poate fi mortală - prin informarea populaţiei, în special a femeilor.

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului ovarian a fost iniţiată în 2013 de un grup de lideri din organizaţiile de susţinere a cancerului ovarian din întreaga lume. Conform statisticilor, rata de supravieţuire în cazul îmbolnăvirii de cancer ovarian este cea mai scăzută dintre toate cancerele ginecologice, potrivit site-ului worldovariancancercoalition.org.

Printre cele mai frecvente cancere la femei

La nivel mondial, cancerul ovarian este cel de-al şaptelea cel mai frecvent cancer la femei. În întreaga lume, din cauza lipsei de informare şi de conştientizare a simptomelor, a absenţei unui test de depistare precoce şi a unui diagnostic tardiv, gradul de supravieţuire a femeilor bolnave este foarte redus.

Cea mai importantă metodă de combatere a acestei boli este prevenţia. Conform statisticilor, anual, cancerul ovarian este diagnosticat, la nivel global, la aproximativ un sfert de milion de femei. Toate femeile prezintă risc pentru a dezvolta cancerul ovarian. Pe de altă parte, menţinerea unei greutăţi corporale normale poate reduce riscul de a face această boală.

Între metodele de prevenţie se află efectuarea anuală a unui test Babeş-Papanicolau. Astfel, diagnosticarea cancerului ovarian înainte de a se răspândi îl face mult mai tratabil. Pe de altă parte, conştientizarea simptomelor cancerului ovarian poate conduce la un diagnostic mai rapid.

Simptome și factori de risc pentru cancerul ovarian

Între aceste simptome se află: balonare persistentă, dificultate la înghiţire; senzaţia de stomac plin după doar câteva înghiţituri; dureri pelvine/abdominale; simptome urinare - prea dese ori cu senzaţie de disconfort, precizează site-ul amintit.

Între factorii de risc pentru a dezvolta o formă de cancer ovarian se numără: istoricul familial (antecedente de cancer ovarian, mamar, endometrial sau colorectal), istoricul naşterilor, substituţiile hormonale. Riscul de a dezvolta un astfel de cancer este mai redus pentru femeile care au născut natural şi au alăptat, care au fost supuse unei intervenţii chirurgicale de extirpare a ovarelor şi a trompelor uterine, care au luat timp de cel puţin cinci ani pilule contraceptive. Totodată, menţinerea unei greutăţi corporale normale poate reduce riscul de a face această boală.

Coaliţia Mondială pentru Cancerul Ovarian („World Ovarian Cancer Coalition”) este susţinută de aproape 200 de organizaţii din întreaga lume, iar impactul său prin reţelele de socializare a ajuns, în 2022, la peste 28 de milioane de persoane şi organizaţii, precizează site-ul worldovariancancercoalition.org.

„Anul 2023 este al doilea an al temei campaniei noastre multianuale - «No Woman Left Behind» / «Nicio femeie lăsată în urmă (uitată)» şi avem un Ghid de implicare actualizat pentru a vă ajuta să participaţi. În acesta, veţi găsi câteva fapte, cifre şi link-uri către lucrările noastre grafice din reţelele sociale, postere şi fundaluri Zoom/întâlniri virtuale. De asemenea, suntem încântaţi să prezentăm generatorul nostru de postere DIY (do-it-yourself), care este o modalitate rapidă şi uşoară de a vă implica în mediatizarea şi promovarea acestei Zile mondiale de luptă împotriva cancerului ovarian. Vă putem oferi chiar şi sugestii de text pe care îl puteţi copia şi insera în postarea dumneavoastră”, mai scrie site-ul amintit.

