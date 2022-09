31.140 de doze de vaccin antigripal au ajuns la Cluj! Cine primește gratuit vaccinul împotriva gripei?

DSP Cluj a primit peste 31.000 de doze de vaccin antigripal pentru personaele aflate în grupele de risc. Află unde se face vaccinarea și cine primește gratuit vaccinul împotriva gripei.

31.140 de doze de vaccin antigripal au ajuns la Cluj / Foto: pixabay.com

Ministerul Sănătății a anunțat că un milion de doze de vaccin antigripal au fost distribuite la Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) din țară.

Astfel, redactorii monitorulcj.ro l-au contactat pe șeful DSP Cluj, Mihai Moisescu, pentru a afla câte dintre aceste doze au ajuns la Cluj:

„S-au primit 31.140 doze pentru județul Cluj, pentru persoanele aflate în grupele de risc. Vaccinul se distribuie unităților sanitare cu paturi, unități sanitare ambulatorii, servicii județene de ambulanță la personal, unități de bolnavi cronici și cabinetele medicilor de familie”, a declarat Mihai Moisescu pentru monitorulcj.ro.

Cine primește gratuit vaccinul anti-gripă?

Vaccinul este gratuit pentru cei din grupele de risc, ne spune Mihai Moisescu, iar începând cu data de 3 octombrie se distribuie la medicii de familie din județ.

Grupele populaţionale considerate de risc şi pentru care Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală sunt următoarele, conform șefului DSP Cluj:

Persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 ani în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau cu virusul imunodeficienţei umane. Copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 59 luni; Gravide; Medici, cadre sanitare medii şi personal auxiliar, atât din spitale, cât şi din unităţile sanitare ambulatorii, inclusiv salariati ai instituţiilor de ocrotire (copii sau batrâni) şi ai unităţilor de bolnavi cronici, care prin natura activităţii vin în contact respirator cu pacienţii sau asistaţii; Persoane, adulti şi copii, rezidente în instituţii de ocrotire socială, precum şi persoane care acordă asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul persoanelor la risc înalt; Persoanele cu vârsta peste 65 de ani.

1,5 milioane de doze cumpărate de Minister

Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, pentru sezonul 2022 - 2023, iar un milion au fost deja distribuite la Direcţiile de sănătate publică, a anunţat, luni, ministrul Alexandru Rafila.

Celelalte 500.000 de doze vor fi livrate către DSP-uri în cursul acestei săptămâni, a declarat, într-o conferinţă de presă, Rafila:

„Au început să primească şi medicii de familie în cabinet dozele comandate. (...) Este primul an, cel puţin din istoria pe care o cunosc eu, începând din anul 2001, când vaccinul gripal este adus în luna septembrie. Am ţinut foarte mult la acest lucru ca să generăm campania de vaccinare, să putem să o facem încă de la începutul celui de-al treilea trimestru şi să nu mai fim puşi în situaţia care s-a repetat an de an de a trimite în teren vaccin la mijlocul lunii decembrie sau în ianuarie, ceea ce a dus la adresabilitate scăzută, interes scăzut al populaţiei pentru vaccinare, a creat tensiuni”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în cazul în care cele 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal nu vor fi suficiente, se vor mai achiziţiona şi altele.

