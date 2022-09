Mituri și adevăruri despre Vitamina C (P)

Tenul este expus constant radiațiilor UV, poluării, prafului și stresului cotidian, factori care determină îmbătrânirea tenului, cunoscuți și sub termenul de radicali liberi. Efectele lor nocive pot fi contracarate cu ajutorul antioxidanților, iar Vitamina C este soluția ideală.

Cu toate că beneficiile acestui produs sunt numeroase – regenerează tenul, previne hiperpigmentarea, ridurile fine și netezește pielea – există numeroase preconcepții în jurul modului corect de utilizare a lui. Iată câteva mituri create în jurul Vitaminei C:

Vitamina C se folosește seara. Datorită protecției pe care o conferă împotriva radicalilor liberi, Vitamina C poate fi integrată foarte ușor atât în rutina de dimineață, cât și în cea de seară. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea nu se mai poate proteja la fel de bine împotriva radiațiilor UV și astfel apar petele pigmentare, ca urmare a dezechilibrelor în procesul de sinteză a melaninei. Vitamina C reduce petele pigmentare, blochează formarea lor și ajută la îndepărtarea celor deja existente, având efect ușor exfoliant.

Vitamina C poate fi folosită ca protecție solară. Chiar dacă acest ingredient protejează tenul împotriva razelor UV, nu poate înlocui FPS-ul. Acesta acționează ca o barieră împotriva radiațiilor solare, iar Vitamina C vine ca un potențator, care le neutralizează efectele nocive.

Vitamina C nu se combină cu alte ingrediente. Vitamina C nu se recomandă sa fie combinată cu acizii de tip AHA sau BHA, însă asocierea cu un ingredient hidratant este benefică, crescându-i eficiența. De exemplu, gama Gerovital H3 Hyaluron C îmbină Vitamina C și Acidul Hialuronic, în cele cinci produse pentru o rutină de îngrijire completă:

1. Curățarea cu Apa Micelară Hyaluron C;

2. Hidratarea pe timp de zi și pe timp de noapte cu Cremele Antirid Hyaluron C;

3. Plus de hidratare cu Fiolele cu Acid Hialuronic 2% Hyaluron C și Crema antirid - contur ochi și buze Hyaluron C 2%.