La Spitalul Județean Cluj se pun bazele unui laborator de radiologie intervențională. Primul beneficiar, un pacient cu cancer

La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca se pun bazele unui laborator de radiologie intervențională, de care va beneficia prima dată un pacient care suferă de cancer.

Vineri, 1 iulie 2022, odată cu punerea în funcțiune a angiografului de înaltă performanță de tipul GE Innova 540, intrat recent în dotarea SCJU Cluj-Napoca, în cadrul Secției Clinice Radiologie se pun bazele unui laborator de radiologie intervențională.

Cu ajutorul aparatului și a echipelor medicale specializate vor fi acoperite servicii medicale din domeniul radiologiei intervenționale oncologice (chemoembolizare) și neurologice (proceduri care fac parte din terapia Accidentului Vascular Cerebral, cum ar fi trombospirația), embolizări în cazul hemoragiilor interne, embolizări fibroame uterine, embolizări de varicocel, biopsii pulmonare, hepatice și mediastinale. Aceste proceduri se efectuează cu succes în clinici din strainătate, în România sunt încă la început de implementare.

La nivelul clinicii există experiența aplicării unor proceduri de radiologie intervențională, cum sunt drenajele ghidate CT, ArtroRM și terapia durererii prin procedee minim invazive, iar prin utilizarea angiografului se vor diversifica aceste proceduri.

Angiograf de înaltă performanță de tipul GE Innova 540 / Foto: SCJU

Echipele laboratorului de radiologie intervențională se vor construi în jurul doctorilor Dan Duma și Horațiu Coman, medici cu o bogată experiență, absolvenți ai UMF Cluj-Napoca, care au activat pentru mult timp în clinici de prestigiu din străinătate.

Dr. Dan Duma este medic primar radiolog, cu specializări în radiologie generală, radiologie uro-digestivă și radiologie intervențională fiind un deschizător de drumuri în acest domeniu. A făcut rezidențiatul și a lucrat în spitalul universitar CHF Clermont Ferrand din Franța timp de doi ani. Horațiu Coman este un chirurg cu mare experiență, cu dublă specializare în chirurgia vasculară și endovasculară. Este doctor în științe medicale, a făcut rezidențiatul și a lucrat timp de 11 ani în clinici importante din Germania.

Primul beneficiar al acestei noi facilități medicale va fi un pacient oncologic, căruia i se va aplica procedura de implantare a unei camere de tip „Port-a-catch” pentru chimioterapie.

„În perioada pandemiei cu COVID am fost sprijiniți în procurarea de echipamente de protecție și de aparatură specială. În luna mai 2021 am semnat un contract pe o documentație deja depusă și ne-au sosit echipamente în valoare de peste 6 milioane de lei, din care jumătate a însemnat investiția într-un angiograf de înaltă tehnologie, care are autorizația de funcționare în clipa de față. Angiograful va deschide o eră nouă în activitatea medicală. Vom dezvolta în jurul acestui angiograf un laborator de radiologie intervențională. Dispunem de un grup de specialiști, dar va trebui să formăm o echipă mai extinsă, astfel încât radiologia intervențională să sprijine cu proceduri noi pacienții, în special cei cu accident vascular cerebral (AVC).

Un număr semnificativ de pacienți cu accident vascular cerebral, foarte mulți tineri, din păcate, sunt victime ale acestei afecțiuni, o parte nu mai supraviețuiesc, o parte rămân cu sechele dureroase”, declară managerul SCJU Cluj, prof.dr. Claudia Gherman.

