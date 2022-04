Clujeanul Sabin Sărmaş, favorit pentru postul de ministru al Digitalizării – Surse

Marcel Boloş ar urma să rămână la Ministerul Proiectelor Europene, unde este interimar 12 aprilie 2022, iar deputatul Sabin Sărmaș ar fi favorit pentru funcția de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Clujeanul Sabin Sărmaş, favorit pentru postul de ministru al Digitalizării – Surse

Deputatul PNL de Cluj Sabin Sărmaş, şeful Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, este favorit pentru şefia Ministerului Cercetării şi Digitalizării, scrie Adevărul, citând surse liberale. Marcel Boloş, cel care a condus până acum portofoliul, ar urma să rămână la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe care îl conduce interimar în prezent, după demisia lui Dan Vîlceanu.

Preşedinte al Comisiei de tehnologia informaţiei (IT) din Camera Deputaţilor, Sabin Sărmaș s-ar bucura de sprijinul liberalilor din Ardeal, fiind deputat de Cluj. Numele lui Sărmaş a mai fost vehiculat pentru şefia ministerului, după ce Florin Roman a demisionat din funcţie.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



„Nu am nimic de comentat pe marginea acestui subiect. A mai fost o dată o poveste legată de același subiect, nu am absolut nimic de comentat. Dacă se întâmplă ceva, la un moment dat, ce este oficial, indiferent cine este ministru, pot să emit o părere dacă e cazul, dar în momentul de față nu am nimic de comentat pe marginea subiectului”, a declarat Sabin Sărmaș, la solicitarea Monitorul de Cluj.

Actualul ministru al Cercetării şi Digitalizării, Marcel Boloş, ar urma să preia cu normă întreagă Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce interimar în prezent, după demisia lui Dan Vîlceanu, mai precizează publicația citată. Vîlceanu a renunţat la funcţia de ministru după plecarea lui Florin Cîţu de la şefia Partidului Naţional Liberal, iar Marcel Boloş a fost numit interimar.

Sabin Sărmaş a fost secretar de stat și președinte al Autorităţii pentru Digitalizarea României în perioada în care prim-ministru a fost Ludovic Orban. La începutul anului 2021 a fost eliberat din funcţia de preşedinte ADR de către premierul Florin Cîţu. Înainte de a fi numit în funcţii politice, Sărmaş a lucrat în zona IT mai mulţi ani.

CITEȘTE ȘI: