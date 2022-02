SCANDAL monstru la ședința de soluționare a contestațiilor pentru bugetul Floreștiului. Consilierii USR PLUS au ieșit din sală. Pivariu: „Am rămas fără cuvinte”

Conflictul dintre consilierii locali USR PLUS ai Floreștiului și cei din PNL-UDMR a luat amploare, azi, în cadrul ședinței pentru dezbaterea și soluționarea contestațiilor la proiectul de buget al comunei pentru 2022.

Scandal în taberele consilierilor USR PLUS și PNL-UDMR Florești.

La proiect au fost depuse în total 15 contestații din partea grupului de consilieri locali ai USR PLUS Florești, însă aceștia nu au mai dorit să dezbată propriile contestații, părăsind ședința.

Contestațiile au fost astfel dezbătute și soluționate doar de către consilierii locali ai PNL Florești și UDMR Florești.

Gestul consilierilor USR PLUS, unul de „dispreț la adresa floreștenilor”

Ulterior, printr-un comunicat, grupul consilierilor locali ai PNL Florești a transmis că atitudinea celor de la USR PLUS arată „o lipsă crasă de responsabilitate administrativă și dispreț față de locuitorii comunei Florești”.

„Mare parte dintre contestațiile depuse nu au avut un fundament solid, unele dintre solicitări fiind deja cuprinse în proiectul de buget supus dezbaterii publice, iar alte contestații nu indicau direcțiile bugetare și sumele necesare pentru implementare (…) Grupul consilierilor locali ai Partidului Național Liberal Florești își exprimă regretul față de disprețul consilierilor locali ai USR PLUS Florești la adresa floreștenilor și considerăm că indiferent de grupul politic din care facem parte asumarea administrativă și dezvoltarea comunei Florești trebuie să fie prioritatea numărul 1 a aleșilor locali”, se arată în comunicatul transmis, vineri.

Primarul Pivariu se declară consternat de situație

Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești, a declarat pentru Monitorul de Cluj că această atitudine a consilierilor locali USR PLUS reprezintă „un marketing politic” și că singurii care au de pierdut în această situație sunt locuitorii comunei.

„Am rămas fără cuvinte. Ei au plecat pe motivul că s-au supărat și nu au de ce să soluționeze contestațiile. Era bine să rămână totuși cineva de la USR, să explice contestațiile făcute. Dar, cred că în momentul de față vorbim de un marketing politic extrem de accentuat, mai accentuat chiar decât în campanie. Mi se pare că totul se reduce la a face politică. Dacă va deveni această atitudine un obicei e problema lor, ei sunt aici pentru a lua decizii, nu pentru a pleca și a veni când vor ei. Vom vedea ce se va întâmpla pe parcurs, probabil se vor soluționa lucrurile. Singurii care au de pierdut sunt exclusiv floreștenii, aici nu mai e o joacă de copii. Dacă un UAT rămâne fără buget, singurii care au de pierdut sunt oamenii”, a spus Bogdan Pivariu.

Ce spun consilierii locali USR?

În urma scandalului iscat în cadrul ședinței de astăzi, coordonatorul Departamentului de Comunicare al USR Cluj, Cristi Mare, a transmis printr-un comunicat că luni, 7 februarie, va avea loc o conferință de presă în care consilierii USR vor explica care este punctul lor de vedere și a precizat că primarul comunei a afișat o „lipsă de transparență” în ceea ce privește situația creată.

„Având în vedere situația creată astăzi la nivelul comunei Florești, referitoare la amendamentele la buget depuse de consilierii locali USR PLUS, de discutarea acestora și de lipsa transparenței primarului Bogdan Pivariu, în conferința de presă pe care am anunțat-o pentru luni, 07.02.2022, ora 10:00, vom prezenta și punctul nostru de vedere in legătură cu aceste aspecte”, se arată în comunicatul grupului USR Cluj.

