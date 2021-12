Ministrul Digitalizării, „hocus-pocus“ cu cartea de Teoria Sistemelor Informaționale: Nu e carte la Editura Academiei, ci articol într-o revistă, l-a scris, dar nu-l găsește!

Noul ministru al Digitalizării, Florin Roman, nu-și găsește cartea de „Sisteme informaționale” din CV, singura legătură cu domeniul pe care-l conduce. Ministrul a scris ulterior pe Facebook că nu este vorba despre o carte, ci de un articol publicat într-o revistă, dar nici pe acesta nu-l mai găsește.

Noul ministru al digitalizării, Florin-Claudiu Roman, deține în CV lucrarea „Teoria sistemelor informaționale”, despre care susține că a scris-o și a apărut la Editura Academiei Române, în 2006. Absolvent de economie, contabilitate și de „Apărare și securitate națională”, această carte reprezintă singura legătură a sa cu domeniul Digitalizării.

Libertatea a dezvăluit că volumul nu poate fi găsit nici la editură, nici la Biblioteca Națională, iar ministrul susține că nu l-a găsit, într-o săptămână de căutări, nici acasă, la Alba Iulia. În schimb, există o carte cu același titlu, apărută la aceeași editură, dar cu autori diferiți, fără politicianul liberal printre ei.

Legătura ministrului cu domeniul digitalizării este dată de lucrarea trecută în CV-ul de pe site-ul Camerei Deputaților „Teoria sistemelor informaționale”, Editura Academiei Române, 2006. O documentare Libertatea nu a găsit nicio dovadă că această lucrare există. Titlul nu apare nici la Editura Academiei Române, nici la Biblioteca Națională a României, unde fiecare editură trimite mai multe exemplare de cărți, editura nu o cunoaște, profesorul lui Roman nu-și amintește de o asemenea carte, iar ministrul Florin Roman nu o mai găsește, a scris ulterior Libertatea.

Cum „a dres-o” Florin Roman?

În urma publicării articolului de către Libertatea, ministrul Digitalizării a scris pe Facebook că nu este vorba despre o carte, ci de un articol publicat într-o revistă, pe care nu-l mai găsește și nici nu indică numele revistei. În dialogul cu Libertatea, politicianul nu a vorbit despre un articol, ci despre o carte apărută în 2006 la Editura Academiei Române. De altfel, editura e pusă și în CV.

„În urma unor articole apărute in presă, doresc să fac următoarele precizări: – se creează o confuzie între publicarea unei cărții și o lucrare de cercetare științifică, care poate fi publicată în literatura de specialitate; – de asemenea, se creează o confuzie între o lucrare de cercetare, din 2006, și o carte publicată in 2009, cu teme asemănătoare; – lucrarea menționată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri și discuții zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferențiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru; – admit faptul că nu am regăsit după 15 ani revista unde a fost publicată lucrarea respectivă, motiv pentru care am adresat rugămintea domnului profesor Paraschiv să mă ajute în a căuta, în arhiva personală a domniei sale, lucrarea invocată. Am ținut să fac precizările necesare pentru corecta informare a opiniei publice”.

Profesorul universitar Titi Paraschiv, la care face referire Florin Roman, a fost coordonator și coautor al volumului „Teoria sistemelor informaționale”, care într-adevăr a fost publicată de Editura Academiei Române, dar în 2009 și unde Florin Roman nu e autor.

Înainte să fie ministrul Digitalizării, Roman a vrut tăierea scutirii de impozit pentru IT

Tema posibilei eliminări de la plata impozitului pe venit pentru IT este mai veche în rândul unor deputați PNL, printre care și Florin Roman, noul ministru propus pentru Digitalizare.

Astfel, în luna mai din acest an, când aveam parte de un Guvern stabil dat de Coaliția PNL-USR-UDMR, deputatul PNL Corneliu Mugur Cozmanciuc a întrebat Ministerul de Finanțe dacă are în vedere eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru IT-ști, având în vedere deficitul bugetar și criza sanitară curentă, scrie Hotnews.

Întrebarea sa pleacă de la informațiile transmise anterior de Finanțe unui alt liberal, Florin Roman, care a vrut să știe câți salariați din IT sunt scutiți de impozitul pe venit și ce impact are măsura la bugetul de stat. Vezi în articol răspunsul Ministerului de Finanțe.

În data de 10 martie din acest an, Ministerul de Finanțe a răspuns unei interpelări adresate de către deputatul liberal Florin Roman, care a vrut să știe câți salariați din domeniul activității de creare programe pentru calculator beneficiază de scutirea de impozit pe venit și care este impactul acestei măsuri la bugetul de stat.

Finanțele au spus atunci că în luna ianuarie din acest an erau peste 67.000 de angajați IT care beneficiau de această măsură, impactul la bugetul de stat fiind de aproximativ 75 milioane de lei lunar.

Florin Roman, de la vânzător de ziare, la sute de mii de euro în consilii de administrație

Politicianul liberal Florin-Claudiu Roman, 47 de ani, a fost numit ministrul digitalizării în Guvernul Ciucă. Potrivit CV-ului, este absolvent de economie, la Universitatea „Babeș-Bolyai” în Cluj, contabilitate la o facultate privată, apoi a făcut un master în psihologie tot la privat, la „Titu Maiorescu”, și cursuri de „Specializare în apărare și securitate națională” la Colegiul Național de Apărare. A lucrat în departamentul de marketing al companiei de presă Mediafax la Alba Iulia. Apoi a făcut parte din diverse cabinete sau consilii de administrație ale companiilor unde statul deține acțiuni, din zona gazelor, industriei auto și băncilor.

Ce funcții a ocupat Florin Roman la stat?

consilier la cabinetul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

membru al Consiliilor de Administrație ale Eon Distribuție, CEC, SC Automobile România SA și Eximbank

președinte al Consiliului de Administrație la SC Daewoo Automobile România SA

președinte al Consiliului de Administrație al Electrica Serv

secretar general la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Din martie 2014 este vicepreședinte Program Eurodysee la Ansamblul Regiunilor Europene.

Florin Roman a reușit „să strecoare” pe ordinea de zi a Plenului Senatului, în februarie 2021, o inițiativa legislativă care sa scutească e pușcărie pe factorii de decizie din ASF, oferindu-le imunitate. În perioada septembrie 2006-Octombrie 2011, Florin Roman a fost numit, avizat de SRI, ca secretar general in fosta Comisie de Supraveghere a Asigurărilor, asistând în acea perioadă la sifonarea sumelor de bani din Astra (Adamescu) si Carpatica Asig (Carabulea), la scutul CSA – precursoarea ASF, fraude care au condus la golirea Fondului de Garantare a Asiguraților (peste 800 de milioane de lei).

