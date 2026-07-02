Bolojan, despre funcționarea ilegală a „azilelor groazei” din Bihor: „Nu am avut competențe de reglementare”

Ilie Bolojan a avut, joi, o primă reacție în cazul „azilelor groazei” din Bihor: „În calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație”, spune premierul interimar.

Bolojan, despre funcționarea ilegală a „azilelor groazei” din Bihor: „Nu am avut competențe de reglementare”|Sursa foto: Guvernul României - Facebook

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu are nicio legătură cu azilele ilegale din Bihor.

Bolojan spune că nu a avut interacţiuni cu reprezentanţii asociaţiei care se ocupă de azile şi că nu i-a vizitat niciodată.

Bolojan, despre funcționarea ilegală a „azilelor groazei” din Bihor: „Nu am avut competențe de reglementare”

„Oricât ați încerca, prin expozeul larg pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură”, a reacționat, joi, premierul interimar Ilie Bolojan, la întrebările insistente cu privire la situația azilului neautorizat din Bihor.

În cadrul unei conferințe de presă ce a urmat ședinței de Guvern, Ilie Bolojan a avut, joi o primă reacție în cazul „azilelor groazei” din Bihor, dosar instrumentat de DIICOT,

Bolojan susține că nu a avut nicio tangență cu organizația condusă de Viorel Pașca în timp ce era președinte al Consiliului Județean Bihor sau în calitate de primar al municipiului Oradea.

De altfel, premierul interimar a declarat că Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri și asociații care desfășoară activități de responsabilitate socială, iar în perioada în care a ocupat fotoliul de edil, nu a participat la astfel de ceremonii de premiere:

„În anii mei de la Primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare”, a declarat Ilie Bolojan.

Reacție oficială în cazul „azilelor groazei” din Bihor

„Nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată.

Nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens.

Iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.

În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune este că, în anii mei de la Primărie, nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, deci nu am cunoștințe de persoanele juridice sau persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat”, a declarat, joi, premierul interimar Ilie Bolojan despre „azilele groazei” din Bihor.

Procurorii DIICOT împreună cu polițiștii clujeni, au destructurat, marți, o rețea care exploata persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare, în Bihor. Perchezițiile au vizat asociația „Bunul Samaritean”, înființată de bihoreanul Viorel Pașca (55 de ani), care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile.

Cazul a declanșat o amplă reacție publică în contextul în care statul român ar fi neglijat ani la rând situația persoanelor vulnerabile care ajungeau în îngrijire la asociația din Bihor.

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