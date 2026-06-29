Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a blocat un guvern PSD-PNL-UDMR: „Mergeți și întrebați-l!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații au acceptat propunerea lui Kelemen Hunor privind formarea unui guvern alături de PNL și UDMR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații au acceptat propunerea lui Kelemen Hunor privind formarea unui guvern alături de PNL și UDMR. | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos

Sorin Grindeanu a declarat luni, la Parlament, că PSD și-a exprimat acordul pentru un guvern format din PSD, PNL și UDMR în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, însă susține că propunerea nu a fost acceptată de președintele PNL.

Discuțiile despre viitoarea formulă de guvernare continuă, iar liderii partidelor își pasează responsabilitatea pentru blocajul politic. „PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați-l”, a spus liderul social-democrat, conform Agerpres.ro.

Grindeanu afirmă că, în actualul context, România are nevoie de un executiv stabil și că tensiunile dintre partide trebuie depășite. „Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern”, a declarat acesta.

Liderul PSD a insistat că partidul nu și-a schimbat poziția după căderea Guvernului și a criticat schimbările de discurs ale adversarilor politici.

În același timp, Grindeanu a pus sub semnul întrebării utilitatea unor eventuale alegeri anticipate, susținând că nici acestea nu ar garanta formarea unei majorități parlamentare. „Dacă e să ne luăm după sondajele de acum și facem anticipate, cum se face majoritatea? (...) Și cine guvernează?”, a spus președintele PSD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: