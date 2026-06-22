Radu Marinescu (PSD) a primit aviz favorabil pentru a se întoarce la Ministerul Justiției

Radu Marinescu, propus pentru funcția de ministru al Justiției în Guvernul condus de premierul desemnat Adrian Veștea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate.

Radu Marinescu a obținut majoritatea voturilor, în timp ce parlamentarii AUR au părăsit sala, iar reprezentanții UDMR s-au abținut. | Foto: Sergiu Tămaș / monitorulcj.ro

Radu Marinescu a obținut majoritatea voturilor, în timp ce parlamentarii AUR au părăsit sala, iar reprezentanții UDMR s-au abținut.

Acesta a primit susținerea comisiilor reunite de specialitate, acumulând 68 de voturi „pentru”. Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței, 36 de parlamentari au votat împotriva candidaturii sale, iar 12 s-au abținut, conform stiripesurse.ro.

Avizul favorabil reprezintă un pas important pentru revenirea lui Marinescu la conducerea Ministerului Justiției în viitorul Cabinet Veștea.

Radu Marinescu (PSD) a primit aviz favorabil

Ședința nu a fost lipsită de tensiuni politice. Parlamentarii AUR au ales să părăsească sala înainte de vot, în timp ce reprezentanții UDMR au optat pentru abținere.

Votul din comisii vine în contextul negocierilor intense pentru formarea noului Guvern și cu doar câteva ore înainte de votul de învestitură din Parlament.

„Am realizat venituri record din munca deținuților”

În cadrul audierilor, Radu Marinescu și-a prezentat principalele realizări din mandatul anterior, punând accent pe activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

„Aș aminti de Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru prima dată, am realizat venituri record în ceea ce privește munca deținuților în jurul penitenciarelor”, a declarat acesta.

A vorbit și despre sistemul brățărilor electronice

Ministrul propus la Justiție a făcut referire și la implementarea sistemului de monitorizare electronică prin brățări electronice, despre care spune că reprezintă un instrument important pentru siguranța publică și reintegrarea persoanelor private de libertate.

„M-am zbătut, efectiv, până în ultimul moment să obțin acele sume pentru acele brățări electronice, sistemul de monitorizare, conștient că dacă facem o monitorizare modernă, care de mult timp trebuia să existe în țară, trebuie să evităm, să reducem la zero situațiile în care există pericol de plecare a unei persoane și, în același timp, să realizăm dezideratul ca mai multe persoane private de libertate să poată să muncească pentru că își doresc”, a afirmat Radu Marinescu.

Candidatura sa urmează să fie supusă votului final odată cu întregul Cabinet propus de Adrian Veștea.

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