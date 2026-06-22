Adrian Veștea merge la negocieri cu George Simion pentru a trece Guvernul cu voturile AUR

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, după ce acesta a declarat că partidul său nu va vota Guvernul Veștea la învestire.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, după ce acesta a declarat că partidul său nu va vota Guvernul Veștea la învestire. | Foto: Inquam Photos / Codrin Unici / gov.ro

Adrian Veștea a transmis luni, printr-o postare pe Facebook, că va purta discuții cu liderul AUR în încercarea de a găsi soluții pentru depășirea actualei crize politice.

Cu câteva ore înainte de votul din Parlament, premierul desemnat spune că este dispus să discute cu toate formațiunile politice.

Adrian Veștea a transmis luni, printr-o postare pe Facebook, că va purta discuții cu liderul AUR în încercarea de a găsi soluții pentru depășirea actualei crize politice.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a subliniat că este dispus să dialogheze cu orice formațiune politică reprezentată în Parlament.

„Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este, cred, obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a adăugat Veștea.

AUR nu promite voturi pentru noul Guvern

Anunțul vine după ce George Simion a declarat că parlamentarii AUR nu vor susține Cabinetul Veștea la votul de învestitură programat luni seară.

Liderul AUR a precizat că îl așteaptă pe Adrian Veștea la sediul partidului până la ora 20:00 și a susținut că formațiunea sa este dispusă să participe la un proces de reconciliere și consens politic.

Totodată, Simion a avertizat că, în cazul în care Guvernul va fi supus votului fără o discuție prealabilă cu AUR, parlamentarii formațiunii vor părăsi sala de plen.

Votul de învestitură, programat luni seară

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit ca ședința comună în care va fi supus la vot Guvernul condus de Adrian Veștea să înceapă luni, la ora 21:30.

Negocierile dintre premierul desemnat și liderul AUR au loc în contextul în care noul Executiv încearcă să își asigure sprijinul necesar pentru învestire și pentru formarea unei majorități stabile în Parlament.

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