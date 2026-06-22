George Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR!”

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său nu va vota Guvernul condus de Adrian Veștea.

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său nu va vota Guvernul condus de Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său nu va vota Guvernul condus de Adrian Veștea.

Cu toate acestea, Simion a lăsat deschisă posibilitatea unor negocieri, afirmând că reprezentanții viitorului Executiv sunt așteptați la discuții la sediul formațiunii.

AUR refuză să susțină noul Guvern

George Simion a susținut că România traversează o perioadă dificilă și a afirmat că AUR este pregătit să contribuie la depășirea crizei, însă numai în anumite condiții. „Țara trece printr-un moment foarte, foarte complicat. Prin cea mai mare criză, în primul rând economică, socială și politică din ultimii 35 de ani. Este nevoie de reconciliere națională”, a declarat liderul AUR.

Acesta a reiterat opoziția partidului său față de fostul Executiv și i-a cerut lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria. „Nu știu de ce nu a avut decența domnul Bolojan să plece din Palatul Victoria. Îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență, să respecte democrația din România și să părăsească Palatul Victoria”, a spus Simion.

„Îi așteptăm la sediul partidului”

Deși a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veștea, George Simion a sugerat că formațiunea sa este dispusă să poarte discuții cu reprezentanții viitorului Executiv. „Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îi așteptăm la sediul partidului”, a afirmat liderul AUR.

Simion a susținut că noul premier nu a solicitat până acum sprijinul partidului și că, pentru a obține susținerea AUR, ar trebui să prezinte argumente și să participe la negocieri. Declarațiile vin în contextul în care noul Cabinet încearcă să obțină majoritatea necesară pentru învestire, iar voturile opoziției ar putea deveni importante în ecuația parlamentară.

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