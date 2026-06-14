Nicușor Dan îl desemnează pe Adrian Veștea (PNL) pentru funcția de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul!

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar în locul acestuia l-a nominalizat pentru funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea.

După retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea Guvernului, președintele Nicușor Dan a decis să îl desemneze pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. | Foto: presidency.ro

Schimbare de ultim moment la vârful Executivului. După retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea Guvernului, președintele Nicușor Dan a decis să îl desemneze pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, invocând experiența administrativă și capacitatea acestuia de a gestiona proiecte de dezvoltare.

Șeful statului a transmis că România are nevoie de o soluție politică viabilă pentru formarea Executivului și a subliniat că noul premier desemnat este o persoană cu experiență în administrația publică și în gestionarea fondurilor europene, conform Agerpres.ro.

Nicușor Dan îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de premier

În declarația susținută la Palatul Cotroceni, președintele a confirmat retragerea lui Eugen Tomac și a anunțat noua propunere pentru conducerea Guvernului.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că Adrian Veștea are un parcurs administrativ complet, după ce a ocupat funcții de primar, președinte de Consiliu Județean și ministru.

Cine e Adrian Veștea?

Adrian Veștea este un politician PNL din Brașov, cu o carieră construită aproape exclusiv în administrația locală și centrală. A fost primar al orașului Râșnov timp de 12 ani (2004–2016), apoi președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu.

Câteva repere despre el:

A fost primar al orașului Râșnov între 2004 și 2016.

între 2004 și 2016. A devenit președinte al Consiliului Județean Brașov în 2016, funcție pe care a ocupat-o în mai multe mandate.

în 2016, funcție pe care a ocupat-o în mai multe mandate. A fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației între iunie 2023 și noiembrie 2024.

între iunie 2023 și noiembrie 2024. Este creditat de susținători cu dezvoltarea unor proiecte importante în județul Brașov, inclusiv implicarea în realizarea și dezvoltarea Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

A condus și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, organizația care reunește consiliile județene din țară.

„Este o persoană preocupată de dezvoltare”

Șeful statului a evidențiat experiența lui Adrian Veștea în administrație și proiectele de investiții pe care le-a coordonat de-a lungul carierei.

„Este o persoană preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric prooccidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog. Nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, noul premier desemnat are profilul necesar pentru a conduce Executivul într-o perioadă complicată din punct de vedere politic și economic.

Mulțumiri pentru Eugen Tomac

Președintele i-a mulțumit lui Eugen Tomac pentru modul în care și-a asumat mandatul de premier desemnat și pentru eforturile depuse în încercarea de a forma o majoritate guvernamentală.

„Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultărilor cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a transmis, de asemenea, un mesaj de apreciere pentru persoanele care acceptaseră să facă parte din echipa guvernamentală propusă de Eugen Tomac, subliniind că acestea și-au asumat riscuri profesionale pentru a intra în serviciul public.

Adrian Veștea urmează acum să înceapă negocierile pentru formarea noului Cabinet și să încerce obținerea unei majorități parlamentare necesare învestirii Guvernului.

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