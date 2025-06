Ilie Bolojan: „Ne asumăm responsabilitatea de a intra la guvernare, fără a condiționa sub nicio formă de funcții sau de persoane”

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni că a propus în Biroul Politic Național al partidului să participe la guvernare fără niciun fel de condiții, precizând că decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

Ilie Bolojan: „Ne asumăm responsabilitatea de a intra la guvernare, fără a condiționa sub nicio formă de funcții sau de persoane”| Foto: presidency.ro

„În ceea ce privește participarea la guvernare, am făcut o informare corectă membrilor conducerii PNL, cu privire la situația în care se găsește țara noastră, cu privire la faptul că avem o responsabilitate parțială pentru ajungerea în această situație, de care nu ne putem deroba și de aceea am propus colegilor să aprobe participarea PNL la guvernare, fără niciun fel de condiții legate de o persoană sau de alta. (...) Votul pe care l-au dat colegii - și a fost un vot cu o majoritate foarte mare - a fost să ne asumăm această responsabilitate de a participa la guvernare, fără a condiționa sub nicio formă de funcții sau de persoane, dar să punem greutate în primul rând pe partea de reducere de cheltuieli și apoi pe aspectele care țin de eventualele creșteri de taxe și de impozite”, a spus Bolojan, după ședința Biroului Politic Național al PNL, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Bolojan a afirmat că PNL are un set de măsuri pe care le va susține în discuțiile cu partidele și formațiunile parlamentare.

„Suntem într-o situație complicată pentru că, în afara cifrelor procentuale care arată că avem la sfârșitul anului trecut un deficit de aproximativ 9% din PIB-ul României, această cifră poate nu poate părea îngrijorătoare, dar atunci când o raportăm la modul explicit la diferența dintre veniturile statului și cheltuielile acestuia constatăm că avem venituri care sunt la nivelul a 570 de miliarde la finalul anului trecut și am avut cheltuieli de peste 720 de miliarde. Diferența dintre veniturile statului și cheltuielile statului român într-un an de zile este de nivelul a 150 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 30 de miliarde de euro”, a precizat Ilie Bolojan.

