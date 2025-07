Doliu în lumea muzicii rock. Ozzy Osbourne, legenda heavy metal, a murit la câteva săptămâni după concertul său de adio.

Ozzy Osbourne, inconfundabilul solist al trupei Black Sabbath și o figură emblematică a muzicii heavy metal, a murit la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după ce și-a luat rămas-bun de la fani într-un concert emoționant, considerat apogeul carierei sale de peste cinci decenii.

A murit Ozzy Osbourne | Foto: Depositphotos.com

Starul heavy metal Ozzy Osbourne a murit la doar câteva săptămâni după ce s-a reunit cu colegii săi din trupa Black Sabbath și a susținut un concert uriaș de adio pentru fani.

„Cu o tristețe pe care cuvintele nu o pot exprima, trebuie să anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineață. A fost înconjurat de familie și iubire”, au scris soția sa Sharon și copiii.

O carieră care a redefinit muzica rock

Ozzy Osbourne, supranumit „Prințul Întunericului”, s-a impus pe scena muzicală în anii ’70 ca lider al trupei Black Sabbath, contribuind la definirea genului heavy metal prin piese devenite legendare precum Paranoid, Iron Man și War Pigs. Cariera sa solo, începută în anii ’80, a adus un nou suflu scenei rock, cu albume precum Blizzard of Ozz și Diary of a Madman.

A ales o carieră solo, care s-a dovedit de succes. Sub titulatura Ozzy Osbourne, a lansat 11 albume de studio, primele șapte primind multiple discuri de platină. În 2013, Ozzy s-a reîntors în Black Sabbath, pentru a înregistra albumul „13”, ce avea să atingă prima poziție în topul albumelor din Marea Britanie și să le aducă britanicilor un Premiu Grammy pentru piesa „God Is Dead?”. În total, Ozzy deține trei Premii Grammy.

Adunate, albumele Black Sabbath cu Ozzy la voce și cele solo ale acestuia s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare în întreaga lume, potrivit paginii oficiale de Facebook a artistului.

Ultimul concert al rockerului Ozzy Osbourne alături de trupa sa Black Sabbath, a avut loc pe 5 iulie 2025, la Birmingham iar biletele s-au epuizat în doar 16 minute. Concertul a fost difuzat online. Concertul a avut loc la Villa Park, stadionul echipei de fotbal Aston Villa și la el au participat mai multe nume importante din muzica rock, inclusiv trupele Metallica, Guns N' Roses, Tool și Slayer. Evenimentul a fost considerat un moment istoric, marcând retragerea oficială a unei legende muzicale care a inspirat generații întregi.

De-a lungul vieții, Osbourne s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, inclusiv boala Parkinson, dar a continuat să apară în fața publicului cu o energie remarcabilă. Moartea sa survine la doar câteva săptămâni după ce artistul a declarat într-un interviu că „sufletul său va trăi prin muzică, chiar și după ce trupul îl va trăda”.

Ozzy suferise și alte probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv complicații ale rănilor suferite în urma unei căzături în 2019.

După ce a fost nevoit să anuleze spectacolele din turneu, el a avut o apariție surpriză unică pe scena din Birmingham pentru a închide Jocurile Commonwealth-ului din 2022. Concertul de la Villa Park a fost anunțat la începutul acestui an de Sharon, care a spus că este hotărât să le ofere fanilor „despărțirea perfectă”.

În timpul carierei sale, Osbourne a fost inclus în UK Music Hall of Fame și în US Rock And Roll Hall Of Fame – de două ori pentru ambele, cu Black Sabbath și ca artist solo.

De asemenea, are o stea pe Hollywood Walk Of Fame – precum și pe Broad Street din Birmingham – un Ivor Novello și cinci premii Grammy din 12 nominalizări. De-a lungul anilor, a primit și alte distincții, precum premiul Godlike Genius al NME și premiul Living Legend al Classic Rock.

Foto: Depositphotos.com

