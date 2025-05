Alegeri prezidenţiale 2025. Secțiile de vot s-au deschis. Peste 600.000 de clujeni, așteptați la urne.

Românii cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică, 4 mai, la urne pentru a-şi alege preşedintele.

Alegeri prezidenţiale 2025. Secțiile de vot s-au deschis.|Foto: monitorulcj.ro

Peste 18 milioane de alegători sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani dintre cei 11 candidați înscriși în cursa pentru Cotroceni. La nivel național sunt deschise aproape 19.000 de secții de votare.

Cluj: peste 600.000 de alegători așteptați la urne

Peste 600.000 de clujeni sunt așteptați, duminică, 4 mai, la urne, în 674.000 de secții de votare, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale.

Pentru exercitarea dreptului la vot este necesară prezentarea unui document de identitate aflat în termen de valabilitate.

Potrivit datelor oficiale prezentate de Instituția Prefectului Județului Cluj, la nivel județean sunt așteptați la vot 617.138 de alegători. În acest sens, în județul Cluj sunt deschise 674 de secții de votare.

Pe liste, în municipiul Cluj-Napoca, sunt 270.515 alegători, care se pot prezenta la una din cele 184 de secții de votare.

Unde puteți vota?

Pe teritoriul țării sunt organizate 18.979 de secții de votare, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Au dreptul să voteze cetățenii români care au 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

La alegerile din 4 mai, alegătorul își poate exprima dreptul constituțional la una dintre următoarele secții de votare:

*în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii. Alegătorul cu domiciliul sau reședința în municipiul București nu își poate exercita dreptul de vot la o secție de votare situată în alt sector al municipiului București decât cel în care are domiciliul sau reședința, dar își poate exercita dreptul de a alege la orice secție de votare aflată în alt județ;

*în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;

*în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;

*în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție care îi asigură accesul la urne.

Votul, în baza unui act de identitate valabil

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, și anume:

*cartea de identitate;

*cartea electronică de identitate;

*cartea de identitate provizorie;

*buletinul de identitate;

*pașaportul diplomatic;

*pașaportul diplomatic electronic;

*pașaportul de serviciu;

*pașaportul de serviciu electronic;

*carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare.



Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Secțiile de vot, deschise duminică între 7:00 - 21:00, la nivel național

În țară, votarea se desfășoară duminică, între orele 7:00 - 21:00. Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de a alege până cel mult la ora 23:59.

Când vin la vot, alegătorii își prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau și introduc datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

Tentativa unei persoane de a vota de mai multe ori sau fără a avea acest drept se pedepsește conform legii penale.

11 candidați în cursa pentru Cotroceni

Cei 11 candidați care își dispută fotoliul de la Cotroceni sunt, potrivit ordinii de pe buletinul de vot:

*poziția 1 - George Nicolae Simion (Alianța pentru Unirea Românilor)

*poziția 2 - George Crin Laurențiu Antonescu (Alianța Electorală „România, Înainte!”)

*poziția 3 - Elena Valerica Lasconi (Uniunea Salvați România)

*poziția 4 - Cristian Vasile Terheș (Partidul Național Conservator Român)

*poziția 5 - Marcela Lavinia Șandru (Partidul Umanist Social Liberal)

*poziția 6 - Victor Viorel Ponta (candidat independent)

*poziția 7 - Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

*poziția 8 - Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

*poziția 9 - John-Ion Banu-Muscel (candidat independent)

*poziția 10 - Petru Daniel Funeriu (candidat independent)

*poziția 11 - Nicușor-Daniel Dan (candidat independent).

