Reacția Elenei Lasconi la decizia USR: „Categoric, nu mă retrag"

Președinta USR, Elena Lasconi, a exclus miercuri o retragere a candidaturii din cursa pentru alegerile prezidențiale, după ce formațiunea sa a anunțat că îl va susține pe Nicușor Dan.

Lasconi a mai spus că va rămâne la șefia partidului și că nu își va da demisia.

„Categoric, nu mă retrag. Și acum sunt mai hotărâtă ca oricând, adică sunt mai hotărâtă decât anul trecut, pentru că îmi dau seama cât de putred este acest sistem și mă aștept și la alte forme de presiune, în continuare. Mă pot aștepta la absolut orice. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan.

În continuare cred că suntem într-un moment atât de sensibil din punct de vedere geopolitic, într-un moment atât de greu pentru societatea românească, care e la un pas de implozie. Oamenii s-au săturat de atâta nedreptate, s-au săturat să o ducă de azi pe mâine. Eu știu că o să încerce să îmi ia inclusiv banii pentru campanie”, a spus Lasconi, pentru Digi 24, potrivit Agerpres.ro

Lidera USR a declarat că își dorește susținerea „oamenilor curajoși” și că nu are „nevoie de bani”. Pe de altă parte, a admis că va avea nevoie de resurse financiare pentru promovarea pe rețelele sociale și le-a mulțumit oamenilor care și-au exprimat intenția de a o susține, inclusiv prin donații.

„Când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici, toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României, pentru că eu voi putea lupta pentru nedreptățile oamenilor - pentru nedreptățile pe care le-am văzut și ca jurnalist - ale persoanelor vulnerabile, ale femeilor”, a spus Lasconi.

Ea a adăugat că va candida, având în vedere că figurează pe buletinul de vot. A subliniat totodată că Biroul Național nu poate lua decizii în ce privește susținerea candidaturii la prezidențiale. Întrunirea de miercuri a Biroului Național a fost făcută la propunerea lui Clotilde Armand, a menționat Lasconi.

„USR nu înseamnă colegii pe care i-ați văzut la televizor. USR înseamnă 20.000 de membri, oameni de bună credință pe care mă bazez și eu mă bazez să ia decizii drepte. Eu știu că partidul acesta a început să semene din ce în ce mai mult cu celelalte partide și că e plin de găști și de baroni. (...) Mi se pare că e o mișcare extrem de proastă, de greșită a USR. Probabil că mulți o fac de frică, ca să nu îi arată lumea cu degetul că, vezi Doamne, nu intră Nicușor Dan, din cauza mea, în turul doi. Eu nu l-am deranjat pe domnul Nicușor Dan și dacă intri într-o competiție cu gândul că vei câștiga dacă se retrage cineva, eu zic să ne ne apucăm să le spunem și celorlalți să se retragă”, a precizat lidera USR.

USR face „jocul sistemului”

Lasconi și-a reiterat convingerea că alegerile prezidențiale din 2024 nu ar fi fost anulate dacă liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar fi intrat în turul al doilea.

„Apoi, au schimbat regulile jocului, nu mai erau aceiași candidați, nu mai erau valabile semnăturile luate, de parcă au trecut cinci ani și organizăm alte alegeri. Sistemul a avut grijă să își aleagă candidați. În momentul de față eu cred că există doi candidați ai PSD și doi candidați ai PNL. De fapt, eu sunt singura independentă și care își dorește într-adevăr binele acestei țări”, a opinat lidera USR.

Lasconi a apreciat că în acest moment USR face „jocul sistemului”. Ea a adăugat că „mitul independentului” este „o pistă falsă” și că „în spatele fiecărui așa zis independent există un grup de interese”.

Biroul Național al USR a decis miercuri să convoace o ședință de Comitet Politic pentru a vota susținerea, la alegerile prezidențiale din luna mai, a candidatului independent Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut, într-o conferință de presă, de vicepreședintele USR Dominic Fritz.

