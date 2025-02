Daniel David: UE înțelege mai bine situația României decât JD Vance

Daniel David, ministrul Educației, semnalează că, din perspectiva unei democrații consolidate, poziția vicepreședintelui american JD Vance poate fi justificată. Însă, poziția Uniunii Europene a fost aliniată cu cea a României, în condițiile în care Bruxelles-ul are o înțelegere mai aprofundată a contextului național.

Daniel David, despre discursul lui JD Vance: „Ceea ce este firav pentru o democrație puternică ca SUA poate deveni periculos pentru noi”|Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Recentele declarații tăioase ale vicepreședintelui american JD Vance cu privire la libertatea de exprimare și erodarea democrației europene, lansate în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen au bulversat scena politică europeană.

După cum semnalează Daniel David, „în cazul țării noastre, o democrație încă tânără, ceea ce este puțin (firav) pentru o democrație puternică ca SUA poate deveni mult (periculos) pentru noi!”

David: Să nu rupem țesutul social dintre noi prin decizii și acțiuni impulsive

Într-un comentariu publicat pe blogul personal, Daniel David se declară „convins de faptul că alegerile au fost influențate în afara reglementărilor contextului electoral” și explică poziția vicepreședintelui american JD Vance din perspectiva unei democrații „puternice”, precum SUA, abordare ce se poate dovedi „periculoasă” pentru o democrație „tânără”.

„Cred că din perspectiva SUA, care este o democrație puternică, lucrurile stau așa cum a declarat vicepreședintele american. Dar în cazul țării noastre, o democrație încă tânără, ceea ce este puțin (firav) pentru o democrație puternică ca SUA poate deveni mult (periculos) pentru noi! Iar Uniunea Europeană, care este mai aproape și înțelege mai bine situația țării, a fost pe aceeași linie cu țara noastră. În această logică aș înțelege eu o poziționare normală a țării în acest moment (așa cum am văzut că a făcut de altfel președintele interimar, domnul Ilie Bolojan).

Ca o extensie a acestei idei, așa cum am spus fără să mă feresc, eu am citit cu atenție toate rapoartele desecretizate și am ascultat punctele de vedere instituționale (naționale, ale Comisiei Europene, ale Departamentului de Stat din SUA), așa că sunt convins de faptul că alegerile au fost influențate în afara reglementărilor contextului electoral”, explică Daniel David în comentariul publicat pe blogul personal.

De altfel, David a făcut acest comentariu „nu atât ca ministru, ci ca profesor implicat atât în România, cât și în SUA, un om format academic și cultural în SUA și care de-a lungul timpului a primit critici în țară pentru poziția uneori prea proamericană”.

„Nu sunt antisistem”

Din perspectiva poziționării, Daniel David explică că, „în sens clasic, eu nu sunt antisistem”, ci doar „antisistem în sistem”.

„În sens clasic, nu, eu nu sunt antisistem! (și nici suveranist, așa cum am spus AICI). Deși, înainte să devin rector și ministru, eram adesea perceput de cei din „establishment” ca antisistem. Mai precis spus, nu sunt antisistem în sensul anarhic (Să distrugem instituțiile și vom vedea apoi ce facem, cine supraviețuiește și cum ne reorganizăm.) sau în sensul politic (Să plece ei, să venim noi!). Am fost însă și sunt „antisistem în sistem” (sau „sistem de tip antisistem”), în sensul că mereu încerc să fac ca instituțiile să funcționeze tot mai bine, forțându-le să se schimbe constant pentru a servi oamenii, nu pe ele însele!”, notează Daniel David.

În perspectiva viitoarelor alegeri, David semnalează importanța păstrării „țesutului social” și avertizează asupra riscurilor aferente unor „decizii impulsive”.

„Important este însă ca în acest proces de „luptă electorală” care urmează – cu decizia finală în luna mai 2025 – să nu rupem țesutul social dintre noi prin decizii și acțiuni impulsive, țesut care ne ține împreună ca popor, respectând votul celor mai mulți pentru cine să ne reprezinte, așa cum se cuvine într-o democrație”, explică Daniel David.

