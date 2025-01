Ilie Bolojan: „Crin Antonescu este în continuare, pentru PNL, candidatul coaliţiei pentru alegerile prezidențiale din 2025”

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat că, din punctul de vedere al partidului, Crin Antonescu este candidatul coaliției pentru alegerile prezidențiale.

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat că, din punctul de vedere al partidului, Crin Antonescu este candidatul coaliției pentru alegerile prezidențiale | Foto: Ilie Bolojan - Facebook

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat că, din punctul de vedere al partidului, Crin Antonescu este candidatul coaliției pentru alegerile prezidențiale și susține că, imediat ce se va stabili calendarul pentru alegeri, PNL va convoca ședința Consiliului Național pentru a-l desemna drept candidat pe Antonescu.

„Desemnarea candidatului, așa cum ați precizat, am convenit să fie făcută în forurile interne ale fiecărui partid și PNL, imediat ce se va stabili calendarul electoral, va convoca, conform prevederilor statutului, Consiliul Național pentru a desemna candidatul la funcția de președinte. Asta înseamnă că în câteva zile, până la 7 zile, după ce se stabilește calendarul, așa cum am discutat, domnul Crin Antonescu poate fi desemnat candidatul susținut de PNL și asta am convenit că ar urma să facă și celelalte partide, respectând fiecare statutul lui și termenele lui”, a spus Bolojan la Digi 24.

El a menționat că în condițiile în există un candidat susținut de coaliție este nevoie, „pentru a nu repeta niște greșeli care s-au făcut la alegerile locale din București”, ca acesta să aibă un staff de companie, stabilit de comun acord cu partidele, să aibă o logistică care să fie pusă la dispoziție, „în așa fel încât comunicarea legată de candidatura la prezidențiale să fie prioritară”.

Întrebat dacă Antonescu este în continuare candidatul coaliției pentru alegerile prezidențiale, Ilie Bolojan a spus: „Din punctul de vedere al PNL, domnul Crin Antonescu este candidatul coaliției, e doar o problemă de a formaliza în interiorul PNL, dar înainte de a face acel anunț am avut o consultare cu conducerea restrânsă a partidului și în interiorul PNL nu există o problemă privind susținerea candidaturii lui Crin Antonescu”.

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliția de guvernare pentru susținerea sa la funcția de șef al statului, subliniind că asta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulțumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l privește și de lipsa unei date clare pentru desfășurarea alegerilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: