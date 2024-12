Crin Antonescu a recunoscut că a fost șomer 8 ani și a trăit din salariul soției. Și se vrea președinte!

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, a recunoscut că a fost șomer 8 ani și a trăit din salariul soției sale, Adina Vălean. Antonescu a spus că nu a cerut bani de la stat, deși nu era angajat.

Discursul lui Crin Antonescu în Parlament în mai 2014.| Crin Antonescu – Facebook

„Nu am fost angajat în acești ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soției mele și din economiile mele destul de firave. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva vreun leu, nu am solicitat din partea statului român sau a unor instituții vreun leu sau euro și cred că e opțiunea mea de care nu am de ce să mă feresc”, a spus Crin Antonescu la Antena 3.

Crin Antonescu a fost anunțat luni candidat la prezidențiale de liderii coaliției – Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

Crin Antonescu a ieșit complet din politică în 2014. El a fost președinte interimar al României în timpul puciului eșuat din 2012 dat alături de Victor Ponta și Dan Voiculescu.

„Nu am solicitat candidatura, dar nu m-am dat la o parte”

Crin Antonescu a spus la Digi24, că el nu a făcut vreun demers să obțină candidatura, însă a acceptat-o, deoarece România se află într-o situație complicată.

„Nu pot să ajut să vă spun cum s-a ajuns să fie eu candidatul. După niște contacte, nu pot să le spun discuții, neoficiale cu lideri ai coaliției, ieri-dimineață, am avut o întâlnire la Guvern cu președinții celor trei partide și liderul minorităților. Dânșii și-au exprimat convingerea că eu sunt o soluție pe care ei ar dori să o susțină. Eu nu am solicitat această candidatură, eu nu am făcut niciun demers de vreun privind această candidatură, am înțeles că aceasta este opinia lor. Cred și eu că este o situație politică foarte complicată. În fața acestei propuneri, eu nu m-am dat la o parte și am acceptat-o”, a spus Antonescu.

Întrebat de ce a ales să revină după ce a stat aproape zece ani departe de prim-planul scenei politice, Crin Antonescu a spus că a fost convins să candideze de situația actuală. „Da, am stat aproape 10 ani departe de politică. A fost o decizie perfect liberă a mea când am stabilit că am încheiat. Am părăsit politica foarte transparent și fără lucru încețoșat în spate. (...) Dacă astăzi mă întorc, o fac pentru că suntem într-o situație dificilă, critică”, a precizat Crin Antonescu.

CITEȘTE ȘI: