Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, în cursa pentru prezidențiale: „Da, vreau să candidez la președinția României”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în guvernul Boc II, și-a anunțat intenția de a candida la președinția României.

Daniel Funeriu, fostul ministru al Educației în guvernul Boc II (2009 - februarie 2012), și-a anunțat, joi seară, intenția de a candida la președinția României.

Funeriu: „Vreau să candidez la președinția României. Există această disponibilitate pe care o anunț public”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, al cărui nume a fost vehiculat de către liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca posibil candidat la alegerile prezidenţiale, a anunțat joi seară că este dispus să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale care vor fi organizate anul viitor.

„Da, vreau să candidez la Preşedinţia României”, a afirmat Funeniu, în cadrul unei emisiuni difuzate de gândul.ro, potrivit Hotnews.ro

Fostul ministru a precizat că, după situaţia din alegerile prezidenţiale, „partidele politice, astăzi, sunt în situaţia în care trebuie să caute un candidat”. „N-am avut negocieri cu PSD”, a precizat Funeriu.

Un alt nume vehiculat ca posibil candidat este cel al lui Crin Antonescu, fostului lider al PNL, despre care Funeriu a afirmat că „e întors cu cheiţa de propriile ambiţii trecute şi neîmplinite”.

„Vrea un rol proeminent şi vrea să pozeze în viitor candidat”, a mai afirmat Funeriu. „Cred că propunerile pe care le-a făcut Crin Antonescu…Cred că intervenția serviciilor secrete în viața publică e un lucru toxic”, a adăugat fostul ministru.

„Crin Antonescu urmăreşte o influenţă politică pe care n-o mai are. S-a plasat în afara logicii politice. Propunerea de a avea un fost şef al serviciilor în postura de candidat la alegerile prezidenţiale (Eduard Hellvig, un alt nume vehiculat, n.r.) este una pe care am criticat-o. Propunerea este cel puţin neinspirată”, a mai declarat Funeriu, potrivit sursei citate.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi despre variantele de prezidenţiabili că, în opinia sa, candidatul comun al partidelor pro-europene nu trebuie să fie reprezentantul partidelor politice, sens în care a înaintat câteva nume, precum cel al profesorului Daniel David, rectorul UBB, sau a lui Daniel Funeriu, Toader Paleologu, Crin Antonescu, Nicușor Dan, personalităţi care dispun de capacitățile necesare pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Kelemen Hunor a precizat că este important ca cei care vor forma guvernul să aibă un singur candidat la alegerile prezidenţiale şi că acestea ar putea fi organizare pe 16 martie (primul tur) şi pe 30 martie (al doilea tur de scrutin).

La finalul săptămânii trecute, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost propus candidat la alegerile prezidențiale de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. „La ecuația complicată a alegerilor prezidențiale răspunsul poate fi coalizarea forțelor pro-europene pentru un candidat comun”, potrivit (ICDE) Cluj.

Ulterior, și Coaliţia România Europeană, formată din mai multe personalităţi şi asociaţii civice, a propus susţinerea comună de către partidele pro-europene şi societatea civilă a primarului Bucureștiului, Nicuşor Dan, drept candidat independent pentru alegerile prezidenţiale din 2025.

