Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, la ieșirea din secția de votare: „Cred că Clujul trebuie să continue ceea ce a început”

Preşedintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, după ce și-a exercitat dreptul la vot: „Am votat pentru un președinte care să garanteze libertatea, democrația și care să continue parcursul european al României”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Preşedintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a votat la secţia Nr. 99, Grădiniţa „Poieniţa” din Cluj-Napoca.

El a declarat că a votat pentru un președinte care să garanteze libertatea și democrația.

„Astăzi am votat pentru două chestiuni importante. În plan național am votat pentru un președinte care să-mi garanteze libertatea, democrația și care să contine parcursul european al României, pentru susținerea mediului de afaceri și a investitorilor, pentru că această țară să se poată dezvolta. Am votat, de asemenea, pentru un om responsabil care a demonstrat în viața lui că are pregătirea și activitatea practică necesară pentru a putea conduce o țară.

În plan local am votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare ale orașului și ale județului Cluj. Dacă clujenii au dat un vot echipei liberale pentru următorii ani este imperios necesar ca și la nivelul executivului - președintele fiind parte a puterii executive, să avem un partener care să susțină proiectele de dezvoltare și care să fie garantorul că acestea vor merge mai departe.

Cred că Clujul trebuie să continue ceea ce a început și trebuie toate aceste proiecte pe care le-am garantat clujenilor să se realizeze, iar pentru asta avem nevoie un parteneriat inclusiv cu președintele României, după cum vom avea nevoie, în 1 decembrie, de un parteneriat cu viitorul Parlament și viitorul Guvern”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

