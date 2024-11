Liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Am votat pentru o Românie puternică”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a votat, duminică, puțin după ora 9.00. „Am votat pentru o Românie puternică”, a declarat Ciolacu la ieșirea de la urne.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Am votată pentru o Românie puternică”|Foto: Marcel Ciolacu - Facebook

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat, duminică, 24 noiembrie, puțin după ora 9.00, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale. Liderul social-democrat s-a prezentat singur la vot.

„Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume, am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent şi nu în ultimul rând am votat pentru o Românie al cărei preşedinte să muncească pentru ţară şi pentru poporul său. Am votat pentru cât mai multe victorii ale românilor şi României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile, aderarea completă la Spaţiul Schengem. Am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru şi o echitate socială şi de asemenea, pentru pace. Cu toţii ne dorim un trai mai bun şi ne dorim să fim cum suntem noi românii. Şi sunt ferm convins că după această campanie electorală aşa vom fi”, a declarat Marcel Ciolacu.

La nivel național, peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne, în cele aproape 19.000 de secţii, care s-au deschis la ora 7,00 în ţară, pentru a pune ştampila pe unul dintre cei 14 candidaţi intraţi în cursa prezidenţială.

