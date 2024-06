Cristina Burciu, deputat PNL de Cluj: „Dascălii merită suportul moral şi financiar al instituțiilor statului”

Astăzi, 5 iunie, este sărbătorită Ziua Învățătorului.

Cristina Burciu, deputat PNL de Cluj: „Dascălii merită suportul moral şi financiar al instituțiilor statului”/Foto: Cristina Burciu - Facebook

Parlamentara clujeană Cristina Burciu a declarat că dascălii merită suportul moral și financiar al instituțiilor. Ea a precizat că Ziua Învățătorului este fiecare zi în care elevul învață și reușește.

„Ziua învățătorului, sărbătorită oficial astăzi, este de fapt fiecare zi în care dascălul intră în clasă! Ziua învăţătorului este fiecare zi în care elevul învaţă şi reuşeşte! Aceasta este misiunea învăţătorului: să-i ajute pe copii să înveţe, pentru ca mai apoi ei să reuşească în viaţă. Este momentul ca, cel puţin o dată pe an, să elogiem rostul şi strădania învăţătorului, a celui care sădeşte lumină pentru lumina viitorului. Pornind de la realitatea că la români a existat dintotdeauna o adevărată vocaţie pentru educaţie, este evident că rolul dascălului a contribuit la propăşirea neamului românesc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, indiferent că am realizat sau nu ceea ce ne-am propus în viaţă, îşi aminteşte cu drag şi nostalgie de primii paşi în şcoală, de prima învăţătoare sau de primul profesor de limba română şi matematică. Categoria socio-profesională a dascălilor are o importanţă covârşitoare în societatea românească, prin atribuțiile sale de a forma nu doar conduite, caractere sau personalităţi umane, cât şi mai ales specialişti şi deopotrivă profesionişti în diverse domenii de activitate”, a declarat Cristina Burciu.

Cristina Burciu a transmis că statul român are datoria de a continua eforturile pentru a susține dascălii.

„Pe vremuri, era o mândrie să fii cadru didactic, iar omul de rând se apleca respectuos în faţa acestuia, recunoscându-i astfel meritele. Chiar dacă în zilele noastre condiţia socială a dascălului s-a mai estompat, Parlamentul și Guvernul susținut de PNL a acordat atenţia cuvenită rezolvării problemelor financiare, prin majorările salariale din ultimii ani. Profesorii din România îşi pot acoperi acum cheltuielile curente şi cele necesare asigurării unui trai decent, precum și materialele didactice absolut necesare pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice. Sunt încrezătoare că măsurile stimulative adoptate vor fi în măsură să reîntoarcă tinerii noștri la vocația de a fi dascăli și că vor renunța la ideea de a părăsi această meserie nobilă, pentru a pleca din țară sau a se reorienta profesional. Dascălii merită suportul moral şi financiar al instituțiilor statului, iar statul român are datoria de onoare să continue eforturile pentru menţinerea lor în sistemul de învăţământ şi, mai ales, pentru viitorul copiilor noştri”, a mai declarat Cristina Burciu.

