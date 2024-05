Viorel Băltărețu: Clujenii pierd în trafic 20 de zile pe an (P)

Viorel Băltărețu, contracandidatul lui Boc la Primăria Cluj-Napoca: “Fiecare clujean cu serviciu și familie stă în trafic aproximativ 2 ore pe zi. La un calcul simplu, dacă ne gândim doar la cele circa 230 de zile lucrătoare dintr-un an, clujenii își pierd în trafic 20 de zile din viață, în fiecare an. Dacă iese iar Boc primar, în următorul mandat clujenii vor pierde 80 de zile din viața lor.”

Foto: USR

Centura metropolitană ar rezolva o parte din problemă. La fel, suplimentarea parcărilor în cartiere și parcări mari la intrările în oraș. Plus optimizarea rutelor autobuzelor și benzi dedicate pentru acestea. Foarte importante pentru confortul familiilor clujene sunt școlile, grădinițele și creșele aproape de casă, plus rețeaua de transport școlar. Dacă ai doi copii la unități de învățământ diferite, cu activități diferite după școală, îți petreci jumătate din zi în trafic. Doamne ferește de o vizită la spital și statul în sălile de așteptare. E insuportabil pentru multe familii.”, spune Băltărețu.

“Aceasta e principala problemă pe care vreau să o rezolv în primul mandat la Primăria Cluj-Napoca. Am un plan să construim în regim de urgență centura ocolitoare și școli, grădinițe și creșe în fiecare cartier în care acum nu există. În paralel, să adăugăm parcări de proximitate, ca să eliberăm trotuarele de mașini parcate. Parcările mari, la intrările principale în oraș, conectate la transportul în comun vor ajuta și ele la decongestionarea traficului. Benzile dedicate pentru autobuze vor convinge pe mulți să lase mașina acasă. Vreau să dau înapoi clujenilor cel puțin o oră pe zi în care să facă ce vor ei.”

“Votul din 9 iunie durează 5 minute (desigur, dacă excludem statul în trafic). 5 minute pentru o oră liberă în fiecare zi. Am văzut cu toții că, dacă nu votezi la timp, nu se face la timp. Și pierdem timp. Așadar, îi îndemn pe clujeni să iasă la vot în 9 iunie. Am donat suficient timp în ultimii 20 de ani, e destul. E vremea să primim înapoi ce am investit.”, a mai spus deputatul clujean.

Publicat la comanda Partidului Uniunea Salvati Romania, CMF 21240009

