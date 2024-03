Vot în unanimitate pentru aderarea României la Schengen. Emil Boc: „Un eveniment major, un câștig pentru România”.

Votul în unanimitate al statelor UE pentru aderarea completă a României la Schengen este un eveniment major, fără precedent, este de părere primarul Emil Boc.

Votul în unanimitate pentru aderarea României la Schengen, un câștig pentru România, este de părere primarul Emil Boc. Foto: @EPP_CoR

Partidul Popular European a adoptat miercuri în unanimitate, în cadrul congresului desfășurat la Bucureşti, manifestul care cere aderarea completă României la spaţiul Schengen. Delegaţia austriacă a Partidului Popular la putere a votat, la rândul său, pentru aderarea la Schengen a României.

Primarul Emil Boc, invitat la un post local de radio, a calificat votul drept o victorie a României, arătând că este pentru prima dată când, într-un for oficial, Austria nu se opune aderării României la Schengen.

„Pentru noi, pentru România, un lucru uriaș ca importanță care s-a întâmplat ieri este votarea în unanimitate a prevederii și implicit a manifestului politic care cponține aderarea României la Schengen, atât pe cale aeriană, cât și pe cale terestră, cât mai repede cu putință, fără opoziția Austriei. Este pentru prima data când, într-un for oficial, că este Consiliul JAI, că este manifestul Partidului Popular European, când Austria, practic, arată că drumul este acesta, că nu poate la infinit să oprească drumul României spre Schengen. Am avut 26 de state tot timpul lângă noi, iar ieri, și președintele Ciucă, și alți colegi, și eu, am folosit câteva argumente dincolo de tehnicalități, pentru că noi îndeplinim criteriile tehnice de aderare de foarte multă vreme. Totul este politic”, a arătat primarul Emil Boc.

Edilul este de părere că aderarea la spațiul Schengen este o formă de respect arătată de UE românilor din diaspora care, prin munca lor din țările membre, contribuie la bunăstarea europenilor. Emil Boc a arătat că statul la cozi ore în șir pentru intrarea în țară de sărbători este o formă de umilire a românilor de peste hotare.

„Este o măsură de reflecție și de moralitate ca, respectând cei patru milioane de români care contribuie în fiecare zi la prosperitatea Austriei, a Germaniei, a Belgiei, a Franței și a tuturor celorlalte țări din Uniunea Europeană, crescând PIB-urile acestor țări îngrijind bătrâni, lucrând în spitale, lucrând pe șantierele de construcții și în domeniul inovării, este o formă de respect minimală ca acești români, atunci când vin acasă, o data la Paști și o dată la Crăciun, să nu îi umilească să stea 12 ore la coadă la frontieră, să se gândească și la aceste lucruri, pentru că sunt partenerii lor românii din țările europene. Lumea a fost foarte atentă la aceste argumente, care, până la urmă, sunt de bun simț și care arată că doar împreună, ascultându-ne unii pe alții, putem rezolva lucrurile în această Europă”, a mai declarat primarul Clujului.

Întrebat de următorii pași, respectiv de așteptările legate de reacția cancelarului austriac Karl Nehammer, edilul Clujului a răspuns: „Ce să mai confirme (Nehammer - n. red.), că este votat? Evident că acum urmează ca pașii strategici să fie parcurși. Europa, după cel de-Al Doilea Război Mondial, după aproape 75 de ani de pace, a plecat pe altă linie, și unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene a spus așa: «Mai bine să ne războim în jurul unei mese decât pe un câmp de bătălie». Da, ne războim în jurul unei mese atât timp cât este necesar și utilizând toate mijloacele diplomatice și instituționale cu putință pentru a ne atinge obictivul, aderarea României la Schengen. E un eveniment major, un câștig pentru România”.

