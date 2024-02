Emil Boc nu este interesat să deschidă lista PNL la europarlamentare

Primarul Emil Boc spune că nu este interesat de alegerile europarlamentare, după ce liderul PNL Nicolae Ciucă a subliniat că edilul ar putea deschide lista pentru acest scrutin.

Emil Boc nu este interesat de o candidatură la europarlamentare Foto: Facebook Emil Boc

„Am precizat faptul că nu mă interesează (n.red o candidatură în acest sens) îi mulțumesc domnului Ciucă pentru eleganța domniei sale de a prezenta o asemenea opțiune, de europarlamentare, este un lucru care mă onorează, este o cinste și o onoare, dar am precizat că acest lucru nu este în analiza mea. Sunt convins că PNL are și va avea o listă (n.red pentru europarlamentare) insclusiv Clujul are un parlamentar care s-a validat, mă refer la Daniel Buda, în materie de agricultură, s-a validat la nivel european. Deci, avem reprezentanți și oameni care s-au validat la nivel european”, a declarat Emil Boc, la un post de radio local.



Totodată, el a vorbit din nou despre oportunitatea comasării alegerilor. „Nu am inventat eu covrigul și nici apa caldă, mulți europeni care acum, anul acesta, organizează simultan, alegeri europarlamentare cu locale, regionale. Nimeni nu poate opri gura lumii, gura lumii e slobodă, noi trebuie să vedem dacă ceea ce se propune este în consonanță cu legea, cu practica europeană și dacă este posibil să se facă, legal. Este posibil să se implementeze? Da, eu ca prim ministru am organizat în 2009 simultan alegeri prezidențiale turul unu cu un referendum pe care l-am avut atunci, și a fost foarte bine. A nu avea încredere că oamenii nu vor ști să aleagă între buletinele de vot înseamnă o ofensă la adresa cetățeanului. Cetățenii știu ce trebuie să facă atunci când merg la vot. Dacă putem să le facem împreună, să economisim și timp și bani , de ce să nu se facă? Dar repet, e o decizie de oportunitate pe care cei de la nivel national o vor lua,” a ma spis primarul.

