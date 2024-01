Primarul Emil Boc: „Democrația nu este eternă, nu se perpetuează de la sine, ci trebuie apărată”

Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc spune că astăzi, țara noastră are „cea mai bună umbrelă de securitate” din întreaga sa istorie, iar la alegerile din acest an, prin vot, românii vor avea ocazia să o apere.

„Cu măsură și echilibru, fără extreme, le putem duce pe toate. (…) Pentru ca un guvern să conducă o țară cât mai bine cu putință, e nevoie de echilibru și control reciproc, e nevoie ca nimeni să nu ajungă să confiște puterea totală absolută. Cum putem să îi împiedicăm pe cei care dețin puterea să nu se tansforme în stăpânii puterii, la un moment dat? Doar prin echilibru și control reciproc. Trebuie să ne gândim la viitorul copiilor noștri, al orașului nostru, al României și al Europei. În ce direcție ducem toate aceste comunități? Este un moment extrem de important, și în iunie, când vor fi alegeri eiroparlamentare și ulterior, și celelalte alegeri, va trebui să ne gândim ce facem cu viitorul nostru. Democrația nu este eternă, nu se perpetuează de la sine, trebuie apărată și dezvoltată în fiecare zi, prin ceea ce facem, dacă vrem să menținem un regim democratic. Dacă vrem dictatură și autoritarism… am avut parte de asta. Trebuie să decidem în ce direcție mergem ca națiune dacă vrem o țară întregită”, a spus Emil Boc, la un post de radio local.



Primarul a mai precizat că o ieșire a României din sferele de securitate pe care le are - Uniunea Europeană, NATO, parteneriatul strategic cu SUA, ne-ar pune din nou în situația de a fi „în bătaia puștii. „Astăzi avem cea mai bună umbrelă de securitate și mai sigură din întreaga noastră istorie. Suntem în stare să o apărăm? Este întrebarea la care va trebui să răspundem în iunie (n.red – la alegerile europarlamentare) și pe urmă la următoarele alegeri. Este o întrebare la care fiecare va trebui să se gândească anul acesta”, a mai spus Emil Boc.

