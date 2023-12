Sondaj: Majoritatea românilor nu mai vor monarhie

Un sondaj de opinie relevă că majoritatea românilor nu mai vor revenirea țării la monarhie. Totuși, peste 56% dintre români cred că situația în România ar fi fost mai bună dacă ar fi adoptat monarhia imediat după 1989.

Majoritatea românilor cred că situația țării ar fi fost mai bună dacă monarhia ar fi fost adoptată după 1989. Inquam Photos / George Călin

Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro în noiembrie 2023, o treime dintre români declară că ar vota la un eventual referendum în favoarea monarhiei, în timp ce aproape 55% ar dori menținerea republicii ca formă de guvernare.

Monarhia, popularitate în creștere în ultimul deceniu

56,1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Monarhia are avantajul că regele nu depinde de partide și poate arbitra viața politică”(față de 43,5% în iulie 2013), în timp ce 35,9% sunt în dezacord (față de 32,5% în iulie 2013). 8% nu știu sau nu răspund la această întrebare (față de 24% în iulie 2013).

Își exprimă acordul cu afirmația dată mai ales tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație medie sau superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat și angajații la privat.

56,1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Monarhia are avantajul că regele nu depinde de partide și poate arbitra viața politică”. Sursa: INSCOP

Totuși, republica rămâne forma de guvernare preferată în prezent de români: 69,1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Republica are avantajul că președintele este votat periodic și nu există riscul să capete prea multă putere” (față de 51,7% în iulie 2013), în timp ce 25,3% își exprimă dezacordul (față de 26,6% în iulie 2013). 5.6% nu știu sau nu răspund la această întrebare (față de 21,7% în iulie 2013).

Persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani, gulerele gri și angajații la privat își exprimă acordul cu afirmația dată într-o măsură mai mare decât restul populației.

69,1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Republica are avantajul că președintele este votat periodic și nu există riscul să capete prea multă putere”. Sursa: INSCOP

1 din 3 români ar vota în favoarea monarhiei, la un eventual referendum

Întrebați cum ar vota la un eventual referendum dacă s-ar pune problema ca România să devină monarhie, 54,7% dintre români declară că ar vota împotriva monarhiei și pentru menținerea republicii (față de 41% în iulie 2013). 35,4% spun că ar vota în favoarea Monarhiei (față de 27,2% în iulie 2013), iar 9,9% nu știu sau nu răspund (față de 31,8% în iulie 2013).

Persoanele cu vârsta peste 60 de ani, inactivi pasivi, cei cu un venit mai redus declară că ar vota împotriva monarhiei într-o proporție mai ridicată decât celelalte categorii de populație. Ar vota în favoarea monarhiei mai ales: tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București și cei cu un venit mai ridicat.

54,7% dintre români declară că ar vota împotriva monarhiei și pentru menținerea republicii. Sursa: INSCOP

56% dintre români cred că ar fi fost mai bine dacă am fi adoptat monarhia după 1989

Întrebați dacă lucrurile ar fi fost altfel în cei 34 de ani care s-au scurs de la evenimentele din decembrie 1989, dacă Romania ar fi adoptat monarhia imediat după 1989, 56,4% dintre participanții la sondaj spun că ar fi fost mai bine, 22,1% că ar fi fost la fel, iar 11,2% că ar fi fost mai rău. 10,3% nu știu sau nu răspund.

56% dintre români cred că ar fi fost mai bine dacă am fi adoptat monarhia după 1989. Sursa: INSCOP

Cât despre percepția cu privire la Casa Regală a României, 13,5% dintre cei chestionați au o părere foarte bună despre Casa Regală a României (față de 12,5% în iulie 2013), 35% bună (28,5% în iulie 2013), 36,2% nici bună, nici proastă (43,5% în iulie 2013), 4,8% proastă (5% în iulie 2013), 4,4% foarte proastă (1,4% în iulie 2013). Ponderea non-răspunsurilor este 6,1% din total eșantion (9.1% în iulie 2013).

35% dintre cei chestionați au o părere bună despre Casa Regală a României. Sursa: INSCOP

„Deși republica rămâne forma de guvernare preferată în prezent de români, peste două treimi dintre participanții la sondaj apreciind că republica are avantajul că președintele este votat periodic și nu există riscul să capete prea multă putere, monarhia își păstrează o popularitate surprinzător de ridicată și în creștere comparativ cu situația din urmă cu zece ani. O treime dintre români declară că ar vota la un eventual referendum în favoarea monarhiei și aproape 55% ar vota în favoarea republicii. De asemenea, popularitatea monarhiei este mai mare în rândul tinerilor de sub 30 de ani care ar vota în proporții mai mari decât celelalte categorii în favoarea acestui tip de regim. Pe de altă parte, după 34 de ani de la prăbușirea comunismului, societatea românească pare a regreta faptul că la acel moment nu am revenit la regimul monarhic, 56.4% dintre participanții la sondaj declarând că situația țării ar fi fost mai bună dacă România ar fi adoptat monarhia imediat după 1989”, a declarat Remus Stefureac, director INSCOP Research.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Datele au fost culese în perioada 20 – 27 noiembrie 2023. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

