Klaus Iohannis, mesaj la încheierea turneului din Africa: „Am repus România pe radarul african”.

Președintele Klaus Iohannis și-a încheiat, joi, turneul în Africa, prilej cu care a arătat că „partenerul regional cel mai apropiat” al României este Africa.

Klaus și Carmen Iohannis, alături de președintele Republicii Senegal, Macky Sall și soția sa, în cadrul turneului din Africa/Foto: Administrația Prezidențială a României Facebook.com

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că, prin turneul efectuat în Kenya, Tanzania, Cabo Verde şi Senegal, pe care îl încheie joi, a „repus” România pe radarul african.

„Prin seria de vizite în Africa, am repus România pe radarul african și am reluat ceea ce aproape se pierduse în ultimii 30 de ani - o relație extrem de valoroasă între țara noastră și partenerii de pe acest continent. Neglijarea acestor legături, care au fost tradiționale în trecut pentru România, a reprezentat o eroare și, tocmai de aceea, am propus o Strategie Națională pentru Africa și am făcut această serie de vizite pe acest continent, cu urmări practice nu doar pentru noi, ci și pentru relația dintre Uniunea Europeană și Africa”, potrivit mesajului transmis de Klaus Iohannis, publicat de administrația prezidențială.

Potrivit lui Iohannis, „este evident că partenerul nostru cel mai apropiat regional este Africa”.

„Sunt oportunităţi fenomenale şi ar fi o greşeală imensă să neglijăm această şansă de bună colaborare”, a subliniat şeful statului.

Şeful statului a încheiat, joi, vizitele în Africa, iar ultima deplasare din acest turneu a fost în Republica Senegal, unde preşedintele Klaus Iohannis a avut consultări politice cu omologul Macky Sall.

