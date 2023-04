UDMR dă Clujul pe Timișoara

Alegerea președintelui UDMR se va desfășura în acest an la Timișoara, în cadrul Congresului Uniunii Democrate Maghiare din România. În urmă cu patru ani, Kelemen Hunor primea votul delegaților pentru conducerea formațiunii politice la Cluj-Napoca.

Alegerea președintelui UDMR, la Congresul formațiunii maghiare din Timișoara din 28-29 Aprilie 2023/Foto: Kelemen Hunor Facebook.com

În martie 2023, Kelemen Hunor își anunța intenția de a candida pentru un nou mandat la conducerea UDMR.

Al 16-lea Congres al UDMR va fi organizat în acest an pe 28–29 aprilie la Timișoara.

Liderii partidelor politice din România, Ungaria și din țările din Bazinul Carpatic, parteneri internaționali și reprezentanții instituțiilor maghiare din România și-au anunțat deja participarea la Congresul UDMR.

Printre participanți se numără și premierul Nicolae Ciucă, dar și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu.

Dacă în februarie 2019 congresul prin care a fost validată candidatura lui Kelemen Hunor la conducerea UDMR s-a desfășurat în Cluj-Napoca, în 2023 lucrările congresului au fost programate în Timișoara.

„Timișoara a intrat în istorie”

Cum explică liderul UDMR desfășurarea congresului formațiunii maghiare în Timișoara?

Potrivit lui Kelemen Hunor, deși comunitatea maghiară din Timișoara este considerabil mai mică decât în alte orașe din țară, orașul este unul important pentru comunitatea maghiară. În plus, infrastructura și posibilitatea de a ajunge în orașul de pe Bega au reprezentat un alt motiv care a contat pentru opțiunea finală. Mai mult, în acest an, Timișoara este Capitală Culturală Europeană.

„Timişoara, în acest an, este Capitala Culturală Europeană, este un oraş important pentru comunitatea noastră, cu toate că e o comunitate mică. Nu am organizat niciodată la Timişoara un congres - şi este un alt argument. Şi mai este un argument: Timişoara a intrat în istorie, va rămâne în istorie, va rămâne oraşul de unde a plecat Revoluţia din decembrie 1989. Şi asta, bineînţeles, are o semnificaţie aparte şi pentru noi, dar şi pentru România. Deci au fost multe argumente ca să mergem în acest an la Timişoara. Nu neg că şi infrastructura oraşului şi posibilitatea de a ajunge la Timişoara au contat, dar până la urmă faptul că este simbolul Revoluţiei din 1989, Capitala Culturală Europeană şi un centru cultural-istoric şi pentru comunitatea maghiară, dar pentru aproape toate minorităţile etnice din România”, a declarat Kelemen Hunor în cadrul unui interviu pentru agerpres.ro

Potrivit programului Congresului UDMR 2023, vor fi abordate asemenea teme precum pregătirile desfășurate pentru alegerile din 2024 și miza și provocările alegerilor europarlamentare de anul viitor.

Kelemen Hunor va prezenta sâmbătă, în cea de-a doua zi a congresului, raportul politic în fața delegaților. Tot sâmbătă va fi ales și președintele UDMR. Rezultatele alegerii vor fi prezentate în 29 aprilie, după ora 15.00

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor și-a depus candidatura pentru încă un mandat la șefia Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) şi a cerut în acest sens sprijinul delegaţilor care vor participa la congresul Uniunii, care se va desfășura în acest weekend la Timișoara.

Kelemen Hunor este lider al Uniunii Democrate Maghiare din România de 12 ani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: