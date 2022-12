Ore decisive pentru aderarea României la Schengen. Austria se opune. Boc: „Este o chestie de răutate”

Zi decisivă pentru aderarea României la Schengen. Aderarea țării noastre la spațiul Schengen va fi decisă la Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne programat pentru joi.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca/ Foto: Emil Boc/Facebook

Ministrul austriac de interne a reafirmat miercuri hotărârea Austriei de a se opune prin veto aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, pe motiv că a crescut migraţia ilegală anul acesta.

Aderarea României la Spațiul Schegen, de liberă circulație va fi decisă la Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne programat pentru joi, de la ora 13:25, ora României.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a comentat la un post de radio local decizia Austriei de a se opune.

„România este respectată și și-a câștigat aprecierea profesională, plus dimensiunea pe care o are de țară ospitalieră, ca o țară care își face datoria prin situația din Ucraina. Este o țară care îndeplinește toate condițiile tehnice prevăzute de tratate privind aderarea la Spațiul Schengen (...) Acum este o singură decizie, cea politică unde bine știți că datele arată până la ora actuală că Austria se va opune în Consiliul de Afaceri Interne”, a declarat Emil Boc, la un post de radio local.

Opunerea Austriei, „este o chestie de răutate și rea-credință”

Primarul Emil Boc consideră că decizia Austriei de a se opune aderării României la spațiul Schengen este răutate, dar mai are o speranță.

„Este o chestie de răutate și rea-credință. De ce mai spun că am o singură speranță. Există o cutumă la nivelul Uniunii Europene ca atunci când un stat rămâne singur, izolat într-o decizie împotrivă și toți ceilalți 26 sunt de cealaltă parte a baricadei, acel stat de obicei cedează. Acel stat spune «Ok, înțeleg, nu pot pune unitatea Uniunii Europene la îndoială pentru că unul singur rămâne izolat». Sper ca această cutumă care nu este scrisă undeva, dar regula este unanimitatea, să poată funcționa și astăzi pentru că argumentele Austriei nu sunt de natură să pună sub semnul întrebării dreptul României de a adera la Schenghen din niciun punct de vedere. Am avut MCV, l-am eliminat, am avut 13 controale și suntem de 11 ani în așteptare să intrăm în spațiul Schenghen. România și-a câștigat prin merit dreptul prin implicare de a fi în Schengen și prin formă de respect al Uniunii Europene. Repet, UE este cea care spune tot timpul «Respectați statul de drept, respectați prevederile tratatelor». Dacă nu este respectat vin consecințe, cum este Ungaria, i se taie fonduri europene (...) Pentru mine este inexplicabil a o țară care are investiții în energie în România să spună că această țară nu este credibilă (...) Cum poți să te opui? Nu poți să-ți bați joc de o țară și să umilești un popor”, a adăugat primarul.

Primarul Emil Boc a mai precizat că o decizie negativă luată joi, în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen va încuraja curentul pro rus din Europa.

