Comisia Europeană vrea să îi sancționeze pe beneficiarii finanțărilor rusești din Europa

Europarlamentarul Guy Verhofstadt a cerut, de la tribuna PE din Strasbourg, sancționarea drastică a „majoretelor lui Putin” din Europa, cum ar fi Matteo Salvini (foto), Berlusconi și alții ca ei.

Comisia Europeană vrea să îi sancționeze pe beneficiarii finanțărilor rusești din Europa, cum ar fi Matteo Salvini.

Comisia Europeană de-abia așteaptă să afle care sunt partidele politice și liderii europeni finanțați de Rusia. Chestiunea a fost pusă în discuție în Parlamentul European, în cursul dezbaterii privind războiul din Ucraina și contracararea influenței ruse, scrie rfi.ro.

Prezent în aula de la Strasbourg, vicepreședintele Comisiei, Margaritis Schinas, le-a spus europarlamentarilor că executivul european „va merge până la capăt” în aflarea listei.

„Permiteți-mi să vă asigur că așteptăm cu nerăbdare să primim aceste informații”, a spus Schinas.

După cum relata ziarul american The New York Times, finanțările rusești au venit sub formă de numerar, cadouri scumpe, transferuri electronice de fonduri și criptomonede. Lista beneficiarilor ar fi lungă, cuprinzând atât entități politice cât și grupuri de reflecție și fundații care sprijină partidele naționaliste de extremă dreapta.

Potrivit serviciilor americane, Kremlinul și împuterniciții săi au transferat astfel de fonduri pentru a modela mediile politice străine în favoarea Moscovei.

„Majoretele lui Putin” în Europa

EU Observer amintește că italianul Matteo Salvini, din partidul de extremă dreapta Liga, și Marine Le Pen, din lidera Adunării Naționale din Franța și-au exprimat deschis susținerea față de Vladimir Putin. Totuși, Salvini a negat că ar fi luat bani de la Kremlin, deși Liga are un acord politic cu partidul lui Putin. Cât despre Marine Le Pen, care a vizitat Rusia de mai multe ori, partidul său a primit, în 2014, un împrumut de la o bancă rusă. Cum împrumuturile din afara UE au fost interzise pentru partidele franceze, începând din 2017, Marine Le Pen și-a finanțat campania din 2022 de la o bancă din Ungaria, țară al cărei lider este la rândul său un prieten de nădejde a lui Vladimir Putin.

Silvio Berlusconi, liderul Forza Italia susținea, la rândul său, luna trecută, că Putin a fost „împins" în conflictul cu Ucraina. Comentariul său și alianța sa cu extrema dreaptă din Italia au făcut să crească presiunea ca PPE să elimine partidul din grup, scrie EU Observer.

În dezbaterea din Parlamentul European, Schinas, care este el însuși membru al PPE, a fost interpelat de liderul liberal belgian Guy Verhofstadt : „Poate că este un moment bun acum să le spui prietenilor tăi din PPE să nu încheie un acord de coaliție cu aceste majorete ale lui Putin din Italia”, i-a spus Verhofstadt.

El a reproșat, de asemenea, Comisiei și Consiliului, că au fost prea blânde cu propagandiștii ruși: doar șase din cei 135 de propagandiști ruși, nominalizați de fundația opozantului Alexei Navalny, au fost sancționați de UE, a arătat Verhofstadt.

