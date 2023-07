Tânăr bătut cu bestialitate de polițiști, într-un centru educativ pentru deținuți. S-a lăsat cu demiteri

Un tânăr a fost snopit în bătaie de gardieni, la un centru pentru delicvenții minori din Buziaș. În urma imaginilor revoltătoare, conducerea centrului „educativ” a fost demisă.

Deținut minor, bătut cu bestialitate într-un centru educativ din Buziaș/foto: Alina Gorghiu Facebook.com

Centrul Educativ Buziaș este destinat „resocializării minorilor și tinerilor, care au săvârşit fapte penale” şi cărora li s-a aplicat „măsura educativă a internării într-un centru de reeducare”, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al instituției.

În spațiul public au apărut imagini în care un tânăr este bătut cu bestialitate de polițiști, fiind trântit la pământ și snopit în bătaiel. Incidentul ar fi avut loc în urmă cu doar câteva zile.

Imaginile „greu de privit”, cu un puternic impact emoțional, au fost publicate de ministrul Justiției Alina Gorghiu, pe pagina oficială de Facebook.

Ministrul a anunțat, joi, că a demis conducerea centrului educativ pentru minori de la Buziaș și a depus denunț penal după ce imaginile au apărut în spațiul public.

„Greu de privit imaginile care par ireale pentru România anului 2023. Deținuții din Centrul educativ -Buziaș, minori și tineri – sunt bătuți cu bestialitate de polițiști. Revoltător și inadmisibil cum înțeleg polițiștii din acest centru să își exercite atribuțiile”, a scris Alina Gorghiu.

Tânăr snopit în bătaie de gardieni la un centru pentru delicvenți minori, în Buziaș/Foto: Alina Gorghiu Facebook.com

Aceasta a anunțat măsurile pe care le-a luat:

– am înaintat denunțul penal;

– tot azi, am demis de urgență conducerea unității;

– am solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor să dispună interzicerea oricărui contact între cei doi polițiști care apar în filmare cu custodiații;

– am dispus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaș.

„Voi cere, de asemenea, să fie organizate de urgență cursuri de specializare pentru personal, dar și ședințe de consiliere pentru minori. Vă asigur de pe acum că nu voi avea niciun fel de înțelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate. Oameni cu acest tip de reacții comportamentale nu au ce căuta în sistem. Fără excepție! Zero toleranță. Vorbim totuși despre o instituție al cărei rol este reeducarea copiilor și tinerilor în sensul reintegrării lor sociale, nu distrugerea destinelor cu bâta. Acești minori trebuie ghidați prin educație și comunicare eficientă spre ieșirea definitivă din sfera infracțională, să își formeze competențe care să îi ajute, la punerea în libertate, să își găsească mai ușor un loc de muncă”, încheie Gorghiu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: