25 de milioane de lei pentru parc pe Canalul Morii, lângă Rozelor. Primăria caută proiectant și constructor

Primăria Cluj-Napoca a scos la licitație contractul de proiectare și execuție pentru amenajarea parcului de pe culoarul Canalului Morii, în zona Parcului Rozelor.

Primăria Cluj-Napoca a lansat licitația publică pentru „Servicii de proiectare cu execuția lucrărilor (…) pentru obiectivul de investiții Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor”. Valoarea proiectului este estimată la 25.718.624 lei (circa 5,2 milioane de euro), iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 4 martie 2022. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate-preț.

Municipalitatea arată că dorește obținerea sumei necesare pentru amenajarea parcului din fonduri nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Regional (POR).

În caietul de sarcini aferent anunțului, se arată că proiectul face parte dintr-un program de reabilitare a spațiului public care cuprinde zona adiacentă Parcului Rozelor, malurile Canalului Morii, Pârâul Clavaria.

„Proiectul de amenajare a spațiilor aferente proiectului face parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a spațiului public urban din zona central a orașului, început în anul 2006, prin care administrația locală dorește să consolideze atractivitatea profilului specific municipiului Cluj-Napoca. Zona studiată prin acest proiect cuprinde este zona adiacentă Parcului Rozelor și include malurile Canalului Morii, între Someș și str. Plopilor, fiind de asemenea incluse: culoarul Pârâului Calvaria, între str. Plopilor și Canalul Morii și zonele de legătură cu principalele funcțiuni adiacente (Parcul Rozelor, zona de locuit către str. Arinilor)”, se arată în document.

Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului se referă atât la creșterea calității spațiilor verzi din oraș, cât și la reducerea poluării și crearea unui spațiu adecvat pentru petrecerea timpului liber.

Prin realizare obiectivului de investiții, se urmăresc următoarele aspecte:

îmbunătățirea mediului urban si reducerea poluării aerului;

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca;

reabilitarea și asigurarea calității locuirii prin crearea unei zone de agrement și de petrecere a timpului liber cu spații verzi și dotări publice, destinate tuturor categoriilor de vârstă și socio-profesionale;

reducerea nivelului de poluare, inclusiv fonică și îmbunătățirea aspectului estetic al municipiului ClujNapoca prin crearea unui spațiu natural verde, inclusiv descoperirea cursului de apă Canalul Morii;

îmbunătățirea factorilor ecologici și ambientali, reducerea emisiilor de CO2, ameliorarea imaginii urbane.

Suprafața totală amenajată prin proiect este 32.917 mp, urmând să fie amenajată o zonă de agrement și de petrecere a timpului liber cu spații verzi și dotări publice, destinate tuturor categoriilor de vârstă. Caietul de sarcini prevede totodată că documentațiile tehnico-economice trebuie să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.

Clujul are nevoie de spații verzi „ca de aer”

Tot în caietul de sarcini se arată că Cluj-Napoca este singurul oraș mare din România care a avut o creștere demografică semnificativă în perioada 2005-2015: +8,204 locuitori, conform cifrelor oficiale – dar numărul persoanelor care locuiesc propriu-zis în oraș – inclusiv studenții – se estimează a fi semnificativ mai mare aprox. 410.000 conform evidențelor Direcției Județene de Evidență a Persoanelor.

Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitori este sub valoarea recomandată de Uniunea Europeană, dacă se calculează doar la numărul de locuitori cu forme legale din Cluj-Napoca (323.484 locuitori în 2018), or numărul real de persoane care locuiesc, studiază sau lucrează în municipiu este cu aproape 100.000 mai mare față de cifrele oficiale, după cum se arată mai sus.

„Conform datelor INSSE, municipiul Cluj-Napoca are o suprafață de spațiu verde de 814 ha (INSSE 2017, accesat la 26.12.2018). Această suprafață este definită ca fiind suprafața spațiilor verzi amenajate sub formă de parcuri, grădini publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor și amenajărilor sportive în cadrul perimetrelor construibile ale localitătilor, fără a lua în calcul serele, pepinierele, grădinile de zarzavaturi, cimitirele, terenurile agricole sau suprafața lacurilor.

Astfel, cu populația municipiului Cluj-Napoca de 323.484 locuitori, la 1 ianuarie 2018 și o suprafață de 814 ha de spațiu verde rezultă un 25,16 mp spațiu verde per locuitor la nivelul municipiului, sub norma Uniunii Europene de 26 mp/locuitor și mult sub norma Organizației Mondiale a Sănătății care este de 50 mp/locuitor pentru spațiul verde. Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Deja, de mai multe decenii, creşterea densităţii locuitorilor din zonele urbane produce o „foame” crescândă de spaţiu. În paralel cu evoluţia teritorială tentaculară a marilor oraşe, s-au modificat structura, arhitectura şi design-ul urbanistic, de cele mai multe ori, în detrimentul spaţiilor verzi”, se mai arată în document.

