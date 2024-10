Primăria cumpără o sală de sport din Mănăștur pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din cartiere. Investiție de 4 mil.€

Primăria Cluj-Napoca va cumpăra o sală de sport din Mănăștur pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din cartiere. Investiția se ridică la 4 milioane de euro.

Primăria cumpără o sală de sport din Mănăștur pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din cartiere | Foto: Depositphotos.com

Consiliul Local a aprobat, vineri, 11 octombrie, în cadrul ședinței ordinare, procedura pentru achiziția unui imobil multifuncțional cu funcțiuni sportive în cartierul Mănăștur. Valoarea maximă a investiției este estimată la 4 milioane de euro.

Potrivit documențației, ca primă etapă va fi constituită o comisie de evaluare și negociere a prețului de achiziție a unei săli de sport. În urma analizei și a demersurilor desfășurate pentru cumpărarea imobilului, comisia va realiza un raport ce va fi aprobat de consilierii locali.

„Se aprobă declanșarea procedurii de achiziție de pe piața liberă a unui imobil multifuncțional cu funcțiuni sportive, (...) în limita sumei maxime de 20.000.000 de lei”, se arată în proiectul ce va fi votat de Consiliul Local.

Facilități sportive în cartiere

În vara acestui an, edilul Emil Boc anunța că Primăria Cluj-Napoca intenționează să cumpere o sală de sport, din cartierul Mănăștur, la un preț de aproximativ 3,6 milioane de euro. Este vorba despre Sala OH, situată lângă baza sportivă „La Terenuri”, pe strada Mărișel, nr. 17. Construcția este constituită pe patru nivele și dispune de multiple spații dedicate diverselor tipuri de sport, precum și de săli de kinetoterapie.

„O sumă importantă de bani o punem pentru achiziționarea infrastructurii sportive pentru municipiu. Am discutat la un moment dat în Consiliul local și vă spun că din fericire am soluția financiară pentru a achiziționa în patrimoniul orașului Cluj-Napoca, complexul sportiv OH situat lângă baza sportivă «La terenuri»”, declara, în iulie 2024, primarul Emil Boc.

Prin investiția susținută în infrastructura sportivă se urmărește dezvoltarea sportului de masă, dar și crearea condițiilor necesare pentru susținerea sportului de performanță.

„Dacă nu acceptam noi să cumpărăm clădirea, copiii care făceau antrenamente acolo ar fi rămas fără posibilitatea de a face sport”, a explicat Emil Boc.

Demersul are drept scop dezvoltarea infrastructurii sportive din cartierele Clujului, astfel încât noul spațiu cu funcțiuni sportive va fi integrat în rețeaua de baze sportive din municipiu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: